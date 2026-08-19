الشركة السورية للبترول: إصلاح خط غاز الجبسة وإعادته ‏إلى الخدمة

دمشق-سانا
أعلنت الشركة السورية للبترول (SPC) اليوم الأربعاء إصلاح خط غاز الجبسة في ريف محافظة الحسكة وإعادته إلى الخدمة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة يوسف قبلاوي في تصريح نشرته قناة الشركة على التلغرام أن إعادة الخط للخدمة تسهم في تعزيز إمدادات الغاز اللازمة لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتعزيز استقرار منظومة الطاقة.
وعبر قبلاوي عن الشكر لكوادر الشركة السورية للبترول في معمل غاز الجبسة الذين أنجزوا إصلاح خط الغاز المستهدف وأعادوه إلى الخدمة رغم صعوبة الظروف وخطورة العمل.
وكانت الشركة السورية للبترول أعلنت أمس الثلاثاء أن انفجاراً وقع على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف محافظة الحسكة، ما أدى إلى توقف الضخ عبر الخط، مشيرةً إلى أن نتائج التحقيقات الأولية، عقب متابعة الحادث ومعاينة الموقع فور وقوعه، أفادت بأن الانفجار ناجم عن عمل تخريبي متعمد.