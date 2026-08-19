الشركة السورية للبترول: إصلاح خط غاز الجبسة وإعادته ‏إلى الخدمة

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للبترول‎ (SPC) ‎اليوم الأربعاء إصلاح ‏خط غاز الجبسة في ريف محافظة الحسكة وإعادته إلى الخدمة.‏

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة يوسف قبلاوي في تصريح ‏نشرته قناة الشركة على التلغرام أن إعادة الخط للخدمة تسهم في ‏تعزيز إمدادات الغاز اللازمة لتغذية محطات توليد ‏الطاقة ‏الكهربائية‎،‏ وتعزيز استقرار منظومة الطاقة.‏

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وعبر قبلاوي عن الشكر لكوادر الشركة السورية للبترول في ‏معمل غاز الجبسة الذين أنجزوا إصلاح خط الغاز المستهدف ‏وأعادوه إلى الخدمة رغم صعوبة الظروف وخطورة العمل‎.‎

وكانت الشركة السورية للبترول أعلنت أمس الثلاثاء أن انفجاراً ‏وقع على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف ‏محافظة الحسكة، ما أدى إلى توقف الضخ عبر الخط، مشيرةً إلى ‏أن نتائج التحقيقات الأولية، عقب متابعة الحادث ومعاينة الموقع ‏فور وقوعه، أفادت بأن الانفجار ناجم عن عمل تخريبي متعمد‎.‎