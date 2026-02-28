مطبخ خيرات التركي يقدم 1000وجبة إفطار يومياً للعائلات الأشد حاجة في دير الزور

دير الزور-سانا

أطلقت جمعية خيرات التركية مشروع “مطبخ خيرات التركي” والذي يعمل على تقديم وجبات إفطار للعائلات الأشد حاجة في الأحياء المتضررة بمدينة دير الزور.

وأوضح مدير الجمعية في المحافظات الشرقية سلامي يوريك لمراسل سانا اليوم السبت، أن المشروع يأتي لدعم العائلات المحتاجة، ولا سيما في الأحياء المدمرة، منوهاً إلى أنهم يقدمون 1000 وجبة بشكل يومي، بمناسبة شهر رمضان.

بدوره، أفاد معاون مدير الجمعية علاء الجلّو، بأن توزيع الوجبات يبدأ في حدود الرابعة عصراً، مع الاهتمام بنظافة الطعام المقدّم، حيث يتم تغليفه وتجهيزه بالشكل الأمثل عقب انتهاء طبخه.

وذكر المتطوع محمد بشعان، أن التوزيع سيستمر حتى الـ22 من شهر رمضان، بينما سيتم في الأسبوع الأخير منه توزيع ألبسة للأطفال، استعداداً لعيد الفطر.

يشار إلى أن العديد من المبادرات الفردية والمجتمعية انطلقت في المحافظة منذ بدء الشهر الفضيل، لتأمين وجبات الإفطار للعائلات في مختلف الأحياء المتضررة.