الأمن الداخلي يتسلم مبنى مديرية الأمن في عين العرب ويباشر مهامه

حلب-سانا

تسلّمت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب مبنى مديرية الأمن الداخلي في عين العرب رسمياً، وباشرت مهامها فيه.

وقالت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام: استكمالاً لعملية اندماج قوى الأمن الداخلي في منطقة عين العرب بمحافظة حلب ضمن وزارة الداخلية، أجرى وفد من قيادة الأمن جولة ميدانية برفقة مدير الأمن الداخلي في منطقة عين العرب، شملت مبنى مديرية الأمن الداخلي، وعدداً من الأقسام الشرطية التابعة لها.

وشملت الجولة الاطلاع على واقع العمل الإداري والميداني، والوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبشرية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانتظام.

كما بحث اجتماع موسع ضم مسؤولي الأقسام في قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، آليات توحيد الهياكل التنظيمية والإدارية مع الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية، واستعراض خطة استكمال عملية الاندماج، بما يعزز وحدة المؤسسة الأمنية ويرسخ مبدأ العمل المؤسسي.

وفي الثلاثين من كانون الثاني الماضي أعلنت الحكومة السورية الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.