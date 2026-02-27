الأمن الداخلي يتسلم مبنى مديرية الأمن في عين العرب ويباشر مهامه

photo 2026 02 27 14 08 12 الأمن الداخلي يتسلم مبنى مديرية الأمن في عين العرب ويباشر مهامه

حلب-سانا

تسلّمت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب مبنى مديرية الأمن الداخلي في عين العرب رسمياً، وباشرت مهامها فيه.

photo 2026 02 27 14 07 49 الأمن الداخلي يتسلم مبنى مديرية الأمن في عين العرب ويباشر مهامه

وقالت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام: استكمالاً لعملية اندماج قوى الأمن الداخلي في منطقة عين العرب بمحافظة حلب ضمن وزارة الداخلية، أجرى وفد من قيادة الأمن جولة ميدانية برفقة مدير الأمن الداخلي في منطقة عين العرب، شملت مبنى مديرية الأمن الداخلي، وعدداً من الأقسام الشرطية التابعة لها.

وشملت الجولة الاطلاع على واقع العمل الإداري والميداني، والوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبشرية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانتظام.

photo 2026 02 27 14 08 20 الأمن الداخلي يتسلم مبنى مديرية الأمن في عين العرب ويباشر مهامه

كما بحث اجتماع موسع ضم مسؤولي الأقسام في قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، آليات توحيد الهياكل التنظيمية والإدارية مع الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية، واستعراض خطة استكمال عملية الاندماج، بما يعزز وحدة المؤسسة الأمنية ويرسخ مبدأ العمل المؤسسي.

وفي الثلاثين من كانون الثاني الماضي أعلنت الحكومة السورية الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.

photo 2026 02 27 14 08 15 الأمن الداخلي يتسلم مبنى مديرية الأمن في عين العرب ويباشر مهامه
photo 2026 02 27 14 08 24 الأمن الداخلي يتسلم مبنى مديرية الأمن في عين العرب ويباشر مهامه
photo 2026 02 27 14 08 03 الأمن الداخلي يتسلم مبنى مديرية الأمن في عين العرب ويباشر مهامه
photo 2026 02 27 14 08 06 الأمن الداخلي يتسلم مبنى مديرية الأمن في عين العرب ويباشر مهامه
photo 2026 02 27 14 08 09 الأمن الداخلي يتسلم مبنى مديرية الأمن في عين العرب ويباشر مهامه
