الرئيس الكولومبي المنتخب يعتزم قطع العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا

بوغوتا-سانا
أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إيسبرييا عزمه قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا ونيكاراغوا، فور تسلمه مهامه في السابع من آب المقبل، مؤكداً أن حكومته لن تقيم علاقات مع ما وصفها بـ «الأنظمة الاستبدادية».
ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، عن دي لا إيسبرييا قوله: إن حكومته ستغلق 15 قنصلية و14 سفارة في إطار إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي، موضحاً أن قرار قطع العلاقات سيقتصر على كوبا ونيكاراغوا.
ويأتي هذا الإعلان بعد فوز دي لا إيسبرييا بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية، إثر حملة انتخابية حظيت بتأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح الرئيس المنتخب أن حكومته تعتزم إغلاق عدد من السفارات الكولومبية، من بينها سفاراتها في الجزائر وهايتي وبربادوس والمجر والسنغال وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى دمج بعض البعثات الدبلوماسية في دول أخرى.
وبرّر دي لا إيسبرييا هذه الخطوات بالسعي إلى ترشيد الإنفاق وتوجيه موارد إضافية إلى قطاع الأمن.
وشهدت العلاقات بين كولومبيا والولايات المتحدة توترات خلال ولاية الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، ولا سيما بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في حين يتبنى دي لا إيسبرييا توجهاً أكثر تقارباً مع واشنطن.
وتأتي خطوته تجاه كوبا ونيكاراغوا في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والبلدين، وفرض واشنطن عقوبات عليهما، وتوجيه انتقادات متكررة إلى حكومتيهما.