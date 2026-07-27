الرئيس الكولومبي المنتخب يعتزم قطع العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا

بوغوتا-سانا‏

أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إيسبرييا عزمه قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا ونيكاراغوا، فور تسلمه مهامه في ‏السابع من آب المقبل، مؤكداً أن حكومته لن تقيم علاقات مع ما وصفها بـ «الأنظمة الاستبدادية».‏

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، عن دي لا إيسبرييا قوله: إن حكومته ستغلق 15 قنصلية و14 سفارة في إطار إعادة هيكلة ‏السلك الدبلوماسي، موضحاً أن قرار قطع العلاقات سيقتصر على كوبا ونيكاراغوا.‏

ويأتي هذا الإعلان بعد فوز دي لا إيسبرييا بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية، إثر حملة انتخابية حظيت بتأييد الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب.‏

وأوضح الرئيس المنتخب أن حكومته تعتزم إغلاق عدد من السفارات الكولومبية، من بينها سفاراتها في الجزائر وهايتي وبربادوس ‏والمجر والسنغال وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى دمج بعض البعثات الدبلوماسية في دول أخرى.‏

وبرّر دي لا إيسبرييا هذه الخطوات بالسعي إلى ترشيد الإنفاق وتوجيه موارد إضافية إلى قطاع الأمن.‏

وشهدت العلاقات بين كولومبيا والولايات المتحدة توترات خلال ولاية الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، ولا سيما بعد عودة ‏ترامب إلى البيت الأبيض، في حين يتبنى دي لا إيسبرييا توجهاً أكثر تقارباً مع واشنطن.‏

وتأتي خطوته تجاه كوبا ونيكاراغوا في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والبلدين، وفرض واشنطن عقوبات عليهما، وتوجيه ‏انتقادات متكررة إلى حكومتيهما.‏