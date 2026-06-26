وزير الداخلية: مستمرون بمواجهة المخدرات للوصول إلى سوريا دون مخدرات

دمشق-سانا‏

أكد وزير الداخلية أنس خطاب استمرار الجهود في مواجهة آفة المخدرات بكل الوسائل ‏المشروعة، وصولاً إلى “سوريا دون مخدرات”.‏

وقال الوزير خطاب في منشور على منصة “إكس” اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي ‏لمكافحة المخدرات: “نؤكد لشعبنا أولاً، ولجميع دول المنطقة والعالم، أننا مستمرون في ‏مواجهة هذه الآفة الخطيرة بكل الوسائل المشروعة للوصول إلى سوريا دون مخدرات”.‏

وأشار خطاب إلى أن سوريا كانت وستعود منارة للعلم والتطور، وأن هذا لا يتحقق إلا ‏بتكاتف الجهود داخلياً وخارجياً، مؤكداً أن مكافحة المخدرات اليوم واجب وطني وأخلاقي ‏ودولي.‏

وتواصل الجهات المعنية في سوريا، بعد التحرير، جهودها بتفكيك مصانع المخدرات، ‏وملاحقة شبكات الاتجار والتهريب، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في ‏تحويل سوريا من مصدر تهديد إلى شريك فاعل في مكافحة هذه الآفة، وذلك بعد سنوات ‏حوّل خلالها النظام البائد البلاد إلى إحدى أبرز بؤر إنتاج وتهريب الكبتاغون في العالم.‏

ويحيي العالم في السادس والعشرين من حزيران اليوم الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار ‏غير المشروع بها، في مناسبة سنوية تُجدّد خلالها الأمم المتحدة والدول الأعضاء التزامها ‏بمواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد صحة المجتمعات وأمنها واستقرارها.‏