الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية طرنجة بريف القنيطرة ويعتقل مواطناً

القنيطرة-سانا
توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية، فجر اليوم الإثنين، في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.
وذكر مراسل سانا أن القوة داهمت عدداً من منازل المدنيين في القرية وفتشتها، قبل أن تعتقل أحد المواطنين وتقتاده إلى داخل الأراضي المحتلة، ثم تنسحب من المنطقة.
وكانت قوة للاحتلال توغلت، أمس الأحد، في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت أحد منازل المدنيين واعتقلت مواطناً، قبل أن تفرج عنه لاحقاً وتنسحب من القرية.
كما استهدفت قوات الاحتلال، في وقت سابق، محيط قرية طرنجة بقذائف مدفعية، دون تسجيل إصابات.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.