الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية طرنجة بريف القنيطرة ويعتقل مواطناً

القنيطرة-سانا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية، فجر اليوم الإثنين، ‏في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.‏

وذكر مراسل سانا أن القوة داهمت عدداً من منازل المدنيين في القرية وفتشتها، قبل أن تعتقل أحد المواطنين وتقتاده إلى داخل ‏الأراضي المحتلة، ثم تنسحب من المنطقة.‏

وكانت قوة للاحتلال توغلت، أمس الأحد، في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت أحد منازل المدنيين واعتقلت ‏مواطناً، قبل أن تفرج عنه لاحقاً وتنسحب من القرية.‏

كما استهدفت قوات الاحتلال، في وقت سابق، محيط قرية طرنجة بقذائف مدفعية، دون تسجيل إصابات.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.‏

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وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب السوري.‏