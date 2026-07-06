إطلاق مشروع تأهيل التحويلة الجنوبية المؤدية إلى مطار حلب الدولي بتكلفة 16 مليون دولار

حلب-سانا

انطلقت اليوم الإثنين، أعمال مشروع صيانة وإعادة تأهيل التحويلة الجنوبية المؤدية إلى مطار حلب الدولي، بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب، وذلك في إطار جهود تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية ودعم الحركة الاقتصادية والتنموية في المحافظة.

ويتضمن المشروع، إعادة تأهيل طبقة الإسفلت بالكامل، واستبدال الحواجز المعدنية بحواجز بيتونية، وتنفيذ أعمال الإنارة والدهانات الطرقية العاكسة، وتركيب الشواخص المرورية، إلى جانب إنشاء جزر وسطية ومساحات خضراء.

وأكد وزير النقل في كلمة خلال إطلاق المشروع، أن التحويلة الجنوبية تُعد من الطرق الحيوية والاستراتيجية في محافظة حلب، نظراً لدورها في تحقيق انسيابية حركة المرور ونقل البضائع بين شرق المدينة وغربها، إضافة إلى كونها تشكل حلقة وصل بين الأوتوستراد الدولي دمشق-حلب وطريق حلب-الرقة، كما تؤمن الوصول إلى مطار حلب الدولي.

وأوضح بدر، أن الطريق عانى خلال السنوات الماضية من نقص مزمن في أعمال الصيانة، ما أدى إلى تدهور أجزاء من سطحه ومنظومة الحماية المرورية، مشيراً إلى أن المشروع يندرج ضمن حزمة من المشاريع الوطنية الهادفة إلى تطوير شبكة الطرق الدولية في سوريا، بما يعزز الترابط بين المحافظات ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات التنموية.

وبيّن بدر أن طول الطريق يبلغ نحو 18 كيلومتراً، ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال 500 يوم، بكلفة تقديرية تصل إلى 16 مليون دولار ممولة من الدولة، فيما تتولى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية الإشراف على التنفيذ، وتنفذه المؤسسة السورية للبناء والتشييد.

من جانبه، أوضح محافظ حلب، أن مشروع تأهيل التحويلة الجنوبية يُعد من المشاريع الحيوية للمحافظة، لكونه يربط طريق حلب-دمشق بمطار حلب الدولي وطريق حلب-الرقة، ويخدم الأحياء الغربية والجنوبية والشرقية في المدينة، مؤكداً أن المشروع سينعكس إيجاباً على الحركة التجارية والاستثمارية في المحافظة وعلى المناطق المجاورة للطريق.

وأشار إلى أن الطريق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحوادث المرورية نتيجة تردي بنيته التحتية، معرباً عن أمله في إنجاز المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة لما له من أهمية في تحسين واقع النقل وتسهيل حركة المواطنين والبضائع وتعزيز التنمية في المحافظة.



وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق المركزية، وتعزيز الربط بين المحافظات، بما يدعم حركة النقل والتنمية الاقتصادية.‏

