استشهاد عنصرين من الجيش العربي السوري جراء استهدافهما من قبل “قسد” بريف حلب

حلب-سانا

استشهد عنصران من الجيش العربي السوري جراء استهدافهما من قبل قوات “قسد” أثناء أدائهما لمهامها بريف حلب الشرقي.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجندي في الجيش العربي السوري عباس عمار عباس ارتقى على جبهة دير حافر بعد استهدافه من قبل قوات “قسد” أثناء أدائه لمهامه، فيما ارتقى المقاتل صالح عبد المنعم ناصر على جبهة دير حافر بعد استهدافه من قبل أحد قناصي قوات “قسد” أثناء أدائه لمهامه.

وكانت قوات “قسد” استهدفت خلال الأيام الماضية عدداً من القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي بالقذائف والصواريخ، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة عدد من عناصر الجيش والمدنيين في المنطقة.