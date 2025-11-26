التربية تدعم مدارس درعا بآلات جديدة لرفع كفاءة التدريب العملي

IMG 20251125 190148 071 التربية تدعم مدارس درعا بآلات جديدة لرفع كفاءة التدريب العملي

درعا-سانا

زودت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم، مديريتها في محافظة درعابمجموعة من التجهيزات والآلات الحديثة، لدعم التعليم المهني، وتعزيز الجانب العملي في التدريب.

تعزيز القدرات العملية للطلاب

وأشارت مديرة التعليم المهني والتقني في الوزارة سوسن حرستاني في تصريح لمراسلة سانا، إلى أن الهدف من تزويد المدارس بهذه التجهيزات هو رفع كفاءة التعليم الفني، وتحسين بيئة التعلم داخل الأقسام المتخصصة.

IMG 20251125 190148 202 التربية تدعم مدارس درعا بآلات جديدة لرفع كفاءة التدريب العملي

ولفتت حرستاني إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير التعليم المهني وتعزيز القدرات العملية للطلاب، انسجاماً مع رؤيتها في تقديم تعليم نوعي يعزز الكفاءات الفنية في جميع المحافظات.

وزودت وزارة التربية والتعليم السورية في الـ19 من الشهر الجاري، المدارس المهنية في محافظة إدلب بأجهزة ومعدات مخبرية حديثة لتعزيز ودعم التعليم المهني والتقني.

IMG 20251125 190148 597 التربية تدعم مدارس درعا بآلات جديدة لرفع كفاءة التدريب العملي
