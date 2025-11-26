التربية تدعم مدارس درعا بآلات جديدة لرفع كفاءة التدريب العملي

درعا-سانا

زودت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم، مديريتها في محافظة درعابمجموعة من التجهيزات والآلات الحديثة، لدعم التعليم المهني، وتعزيز الجانب العملي في التدريب.

تعزيز القدرات العملية للطلاب

وأشارت مديرة التعليم المهني والتقني في الوزارة سوسن حرستاني في تصريح لمراسلة سانا، إلى أن الهدف من تزويد المدارس بهذه التجهيزات هو رفع كفاءة التعليم الفني، وتحسين بيئة التعلم داخل الأقسام المتخصصة.

ولفتت حرستاني إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير التعليم المهني وتعزيز القدرات العملية للطلاب، انسجاماً مع رؤيتها في تقديم تعليم نوعي يعزز الكفاءات الفنية في جميع المحافظات.

وزودت وزارة التربية والتعليم السورية في الـ19 من الشهر الجاري، المدارس المهنية في محافظة إدلب بأجهزة ومعدات مخبرية حديثة لتعزيز ودعم التعليم المهني والتقني.