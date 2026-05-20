توقيع اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين الزراعيين والهيئة ‏العامة للتقانة الحيوية

وقعت نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للتقانة الحيوية، وذلك في مبنى النقابة بدمشق، بهدف تعزيز التعاون في نقل التقانات الحيوية الحديثة إلى الميدان الزراعي، وتمكين المهندسين والمفتشين الزراعيين من مواكبة التطور العلمي.
وكشف نقيب المهندسين الزراعيين مصطفى المصطفى في تصريح لمراسلة سانا، عقب توقيع الاتفاقية، أن الهدف منها تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين في مجالات الزراعة النسيجية، وتشخيص أمراض النباتات عملياً، والسلامة الحيوية، بإشراف خبراء الهيئة، وتعزيز التعاون في البحث العلمي والتطبيقي وتبادل الخبرات لتطوير القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الكوادر وتأهيل الخريجين الجدد.
وتنص الاتفاقية على تطوير التعاون بين الجانبين في مجال استثمار التقانات الحيوية، ولا سيما في المجالات الزراعية والغذائية، والمشاركة في تنفيذ الأبحاث والدراسات والتنسيق المستمر للنشاطات البحثية، والتعاون في مجالات التأهيل والتدريب وفق الأنظمة النافذة لدى الطرفين.
كما تشمل الاتفاقية الاستفادة من التجهيزات والمخابر المتاحة لدى الهيئة خلال الدورات عند الحاجة، وتبادل الخبرات والاستشارات العلمية والفنية، وتسهيل استقبال الطلاب والمهندسين والباحثين لإجراء التدريبات والأعمال التطبيقية باستخدام التقانات المتوفرة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الزراعية وتطوير الأداء المهني.
يذكر أن نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا، وقعت في شباط الماضي، مذكرة تفاهم مع جمعية “أصدقاء جايكا” اليابانية في سوريا، تهدف لتوظيف نتائج البحث العلمي الزراعي والتقانات الحديثة في خدمة التنمية الريفية وتعزيز الأمن الغذائي، وإعداد المهندسين الزراعيين لسوق العمل ورفع كفاءتهم.