توقيع اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين الزراعيين والهيئة ‏العامة للتقانة الحيوية

دمشق-سانا‏

وقعت نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا أمس الثلاثاء، ‏اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للتقانة الحيوية، وذلك في مبنى ‌‏النقابة بدمشق، بهدف تعزيز التعاون في نقل التقانات الحيوية ‏الحديثة إلى الميدان الزراعي، وتمكين المهندسين والمفتشين ‌‏الزراعيين من مواكبة التطور العلمي‎.‎

وكشف نقيب المهندسين الزراعيين مصطفى المصطفى في ‏تصريح لمراسلة سانا، عقب توقيع الاتفاقية، أن الهدف منها ‌‏تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين في مجالات الزراعة ‏النسيجية، وتشخيص أمراض النباتات عملياً، والسلامة الحيوية، ‌‏بإشراف خبراء الهيئة، وتعزيز التعاون في البحث العلمي ‏والتطبيقي وتبادل الخبرات لتطوير القطاع الزراعي ودعم الأمن ‌‏الغذائي، ورفع كفاءة الكوادر وتأهيل الخريجين الجدد‎.‎

وتنص الاتفاقية على تطوير التعاون بين الجانبين في مجال ‏استثمار التقانات الحيوية، ولا سيما في المجالات الزراعية ‌‏والغذائية، والمشاركة في تنفيذ الأبحاث والدراسات والتنسيق ‏المستمر للنشاطات البحثية، والتعاون في مجالات التأهيل ‌‏والتدريب وفق الأنظمة النافذة لدى الطرفين‎.‎

كما تشمل الاتفاقية الاستفادة من التجهيزات والمخابر المتاحة ‏لدى الهيئة خلال الدورات عند الحاجة، وتبادل الخبرات ‌‏والاستشارات العلمية والفنية، وتسهيل استقبال الطلاب ‏والمهندسين والباحثين لإجراء التدريبات والأعمال التطبيقية ‏باستخدام ‏التقانات المتوفرة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر ‏الزراعية وتطوير الأداء المهني‎.‎

يذكر أن نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا، وقعت في ‏شباط الماضي، مذكرة تفاهم مع جمعية “أصدقاء جايكا” ‏اليابانية ‏في سوريا، تهدف لتوظيف نتائج البحث العلمي الزراعي ‏والتقانات الحديثة في خدمة التنمية الريفية وتعزيز الأمن ‏الغذائي، ‏وإعداد المهندسين الزراعيين لسوق العمل ورفع ‏كفاءتهم‎.‎