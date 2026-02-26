وقفة احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة في حمص

حمص-سانا

نظّم عدد من سائقي سيارات الأجرة في حمص اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام الساعة الجديدة، مطالبين بإيقاف عمل شركات التوصيل الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإلكترونية.

أحمد بري قاسم، أحد سائقي سيارات الأجرة العمومية، أكد في تصريح لمراسل سانا، أهمية وقف عمل هذه الشركات، بالإضافة إلى الحد من استخدام الدراجات النارية في خدمات التوصيل، كما طالب بتخفيض أسعار البنزين، مشيراً إلى أن عمله على سيارة الأجرة هو مصدر رزقه الوحيد.

وأشار الى أن انتشار شركات التوصيل الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإلكترونية، أثر بشكل كبير على دخل أصحاب سيارات الأجرة التقليدية، وعلى رزقهم ومعيشة عائلاتهم، ودعا إلى تنظيم عمل القطاع بما يضمن العدالة، وخفض الأسعار، وتحقيق فوائد متبادلة.

وعبر عدد من المواطنين عن دعمهم لشركات التوصيل الخاصة وخدماتها الإلكترونية، وأوضحوا أنها تخفف عنهم الأعباء المالية خلال التنقل، حيث تتسم أسعارها بأنها أقل بكثير مقارنة بسيارات الأجرة التقليدية.

وأشارت حنان العلي إلى أنها تفضل استخدام التطبيقات بسبب سرعتها وتكلفتها المنخفضة، فيما سلطت بتول المحمد الضوء على المزايا التي تقدمها هذه التطبيقات، مثل عرض هوية السائق ورقم المركبة قبل الخدمة.

وفي الآونة الأخيرة، شهد قطاع النقل في محافظة حمص ظهور شركات توصيل خاصة بشكل متزايد، مما انعكس سلباً على قطاع سيارات الأجرة التقليدية.