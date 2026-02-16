أوقاف حلب تطلق حملة “بيت الله منزلنا” لتجهيز المساجد استقبالاً لشهر رمضان

حلب-سانا

أطلقت مديرية الأوقاف في محافظة حلب المرحلة الرابعة من حملة “بيت الله منزلنا” ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، عبر تنفيذ أعمال تنظيف شاملة للمساجد ومرافقها في مختلف أحياء المدينة.

وأوضح الشيخ عبد الله كنجو إمام مسجد الخيرات في حي الصاخور، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تهدف إلى تهيئة المساجد بما يليق بقدسية الشهر الفضيل، وتوفير بيئة إيمانية وصحية مريحة للمصلين.

وبيّن أن أعمال التنظيف في مسجد الخيرات شملت الساحات وأماكن الوضوء والحمامات، بمشاركة الكادر القائم على المسجد وعدد من المتطوعين من أبناء الحي.

وأشار كنجو إلى أن المبادرة تعكس روح التعاون والتكافل بين الأهالي، وتبرز حرصهم على خدمة بيوت الله واستقبال شهر رمضان بأفضل صورة، مؤكداً أن المسجد أصبح جاهزاً لاستقبال المصلين.

من جهته، أوضح مؤذن المسجد محمد علاء الدين الموسى أن الحملة تضمنت تنظيفاً كاملاً لجميع أقسام المسجد، بما فيها الحرم والساحات والمرافق الخدمية، وذلك في إطار مشروع “بيت الله منزلنا” الذي أطلقته وزارة الأوقاف ابتهاجاً بقدوم الشهر المبارك.

وأكد أن هذه الجهود تأتي حرصاً على توفير بيئة نظيفة ومهيأة للعبادة، داعياً الله أن يتقبل أعمال القائمين والمتطوعين.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها مديرية الأوقاف في حلب استعداداً لشهر رمضان، بما يعزز روح العمل الجماعي وخدمة بيوت الله.