اجتماع تمويني في إدلب لتكثيف الرقابة على الأسواق استعداداً لشهر رمضان

إدلب-سانا

بحث معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة إدلب أسامة الكل، مع الأسرة التموينية، الاستعدادات والخطط المخصّصة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك خلال اجتماع موسّع اليوم الأحد ضم مراقبي حماية المستهلك التموينيين والصحيين ورؤساء الشُّعب التموينية في مناطق المحافظة.

وأوضح الكل في تصريح لمراسل سانا أنه تم الاتفاق على تقسيم العمل إلى ثلاث مراحل، تشمل الأولى متابعة أسعار المواد الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان، مثل الخبز واللحوم والألبان والأجبان والعصائر، فيما تتناول المرحلة الثانية مراقبة أسعار الألبسة الجاهزة، مع التركيز على ألبسة الأطفال والأحذية، أما المرحلة الثالثة فتركز على أسعار السكاكر والحلويات والموالح والمكسرات، مع الحرص على أخذ عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

ولفت إلى استمرار المراقبين بمتابعة جودة وصلاحية الخبز والمعجنات والعصائر والخضار والفواكه والألبان والأجبان والزيوت النباتية المستخدمة في تحضير المأكولات، مشيراً إلى أن الدوريات ستعمل على مدار الساعة، وسيتم رفد الكادر بمراقبين جدد من حملة الشهادات العلمية بعد تسميتهم من قبل الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك وأدائهم اليمين القانونية.

وأكد معاون مدير التجارة ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والتركيز على المواد الأساسية الأكثر استهلاكاً خلال الشهر الفضيل، بما يضمن توافرها بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى مناقشة خطة العمل للفترة المقبلة.

وشدّد على إلزام التجار والباعة بالإعلان عن الأسعار بالليرة السورية بشكل واضح، ومتابعة التزام الفعاليات التجارية بذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، مع سحب عينات دورية من المواد الاستهلاكية، ولا سيما الألبان والأجبان والخبز والتمور والمشروبات الرمضانية، وإخضاعها للفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع قدوم الشهر الكريم، والحد من استغلالهم من قبل التجار، وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار وجودة مقبولة.