زراعة دمشق وريفها تنظم دورة حول المكافحة الحيوية لميسري المدارس الحقلية في قطنا

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية زراعة دمشق وريفها، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” ومركز “الأعداء الحيوية” في حماة، دورة تخصصية لميسري المدارس الحقلية حول إدارة الآفات باستخدام الأعداء الحيوية، لاستعادة التوازن الطبيعي بالأنظمة البيئية، وذلك في مشتل بيت تيما في قطنا بريف دمشق.

وذكرت المديرية عبر حسابها على “الفيسبوك” اليوم الخميس، أن برنامج الدورة ركز على تمكين المشاركين من طرائق تعزيز واستدامة المفترسات المحلية كبديل اقتصادي يقلل التكلفة على المزارعين، ويحمي البيئة من متبقيات المبيدات الكيميائية.

وتضمن البرنامج تطبيقات عملية حول آليات عمل “خنفساء أبو العيد” و”أسد المن” و”الدبابير الطفيلية”، مع تحديد الشروط العلمية لنجاح إطلاقها.

وكان خبراء من “الفاو” عقدوا جلسة فنية تخصصية بالتعاون مع مديرية زراعة دمشق وريفها في الأول من الشهر الفائت، لتدريب ميسري مدارس المزارعين الحقلية في ريف دمشق على تقنيات الإدارة المتكاملة، والعناية بالشتول داخل الأنفاق المنخفضة، وتعزيز خبراتهم في هذا المجال، وذلك ضمن أنشطة مشروع بناء الصمود المحلي في سوريا.

وتشرف منظمة “الفاو” بالتنسيق مع مديرية زراعة دمشق وريفها على 35 مدرسة حقلية موزعة في مختلف مناطق ريف دمشق، وتغطي محاصيل استراتيجية متنوعة، فيما تهدف المداس الحقلية إلى رفع مستوى الوعي والتأهيل لدى المزارعين في مجالات الزراعة المستدامة، سواء النباتية أو الحيوانية.