أمطار في أغلب المحافظات أغزرها 39 مم في كسب باللاذقية خلال الـ 24 الماضية

ريف دمشق-سانا

شهد عدد من المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، كان أعلاها 39 مم في كسب باللاذقية.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة اليوم الأحد، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

دمشق وريفها:

الحرمون 7 مم، سرغايا 8 مم، زبداني 7 مم، مضايا 6 مم، ميسلون 2 مم، جديدة الشيباني 7 مم، عسال الورد 2مم، قطنا 1 مم، التل 5 مم، دمشق/ المزة 1.5 مم، دوما 3 مم، قاسيون 5 مم، ساحة الحجاز 2.5 مم، الكسوة 2 مم، دوار البيطرة 5 مم.

اللاذقية:

صلنفة 27.5 مم، كسب 39 مم، قسطل معاف 11 مم، المزيرعة 12 مم، ربيعة 10 مم، القرداحة 30 مم، الحفة 8 مم، القطيلبية 8 مم، وادي قنديل 20 مم، جبلة/ حميميم 8 مم، البهلولية 5 مم، اللاذقية 4.5 مم.

إدلب:

إبداما 14 مم، جسر الشغور 9.3 مم، دركوش 23.5 مم، أرمناز 19 مم، كفرتخاريم 20 مم، إحسم 3 مم، محمبل 5.5 مم، حارم 14 مم، مدينة إدلب 10 مم، أريحا 9.8 مم، البارا 3 مم، سرمدا 9.1 مم، المعرة 0.8 مم، إيبلا 2.1 مم، خان شيخون 0.7 مم، سراقب 3.4 مم، أبو الظهور 0.5 مم.

حماة:

الرصافة 16 مم، وادي العيون 15 مم، مصياف 12 مم، عين حلاقيم 15.4 مم، ربعو 3 مم، الحميري 2.2 مم، مدينة حماة 0.5 مم، صوران 1 مم، السلمية 0.1 مم.

الغاب:

شطحة 35مم، عين الكروم 7 مم، الكريم 2 مم، أفاميا 0.5 مم، السقيلبية 1مم.

طرطوس:

القدموس 19مم، الشيخ بدر 21مم، مشتى الحلو 10مم، دريكيش 15مم، صافيتا 10 مم، حمام واصل 8 مم، الصفصافة 9 مم، طرطوس 6 مم، بانياس 4مم.

حمص:

الناصرة 27 مم، مرمريتا 12 مم، شين 9 مم، قلعة الحصن 19 مم، العريضة 5 مم، تلكلخ 6 مم، تل دو 4 مم، الرستن 3.3 مم، القصير 1.5 مم.

حلب:

عفرين 4 مم، مدينة حلب 5مم، حلب /المطار3.2 مم، الباب 1مم، السفيرة 0.5 مم.

الرقة:

تل أبيض 0.5 مم، مدينة الرقة 1 مم، المنصورة 0.5 مم.

الحسكة:

العريشة 2مم.

السويداء:

مدينة السويداء 1 مم، شهبا 2 مم.

درعا:

نوى 10 مم، تل شهاب 4 مم، الشيخ مسكين 4.5 مم، ازرع 5 مم، الصنمين 2.5 مم، المسيفرة 0.5 مم.

القنيطرة:

حضر14 مم، مدينة القنيطرة 2 مم، نبع الصخر 3 مم.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، توقعت صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للارتفاع، وأن يكون الجو خلال النهار بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة على أجزاء من المنطقة الساحلية، حتى ساعات قبل الظهر.