الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في شرطة ‏النظام البائد

درعا-سانا
ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على المقدم السابق في شرطة النظام البائد، المدعو مصعب أبو ركبة.
وذكرت قوى الأمن الداخلي في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت، أنه في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، ألقت قوى الأمن الداخلي في درعا القبض على المدعو أبو ركبة، المقدّم السابق في فرع الأمن السياسي في الرقة إبان عهد النظام البائد، وذلك ضمن العمليات الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكانت المحكمة الإقليمية الجنائية في العاصمة النمساوية فيينا أصدرت في تموز الماضي، حكماً يقضي بإدانة الضابطين السابقين في أجهزة أمن النظام البائد، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، والحكم على كل منهما بالسجن لمدة ثماني سنوات، إثر ثبوت تورطهما في ارتكاب جرائم تعذيب وانتهاكات بحق معتقلين في محافظة الرقة بين عامي 2011 و2013 ، إلا أن أبو ركبة غادر النمسا أثناء فترة استئناف الحكم الصادر بحقه وعاد الى سوريا.
وكانت قوى الأمن الداخلي ألقت في الرابع من الشهر الجاري بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو حسين عبد القادر الأحمد الملقب بـ “حيحو”، بتهمة الإساءة للدولة ورموزها، واستفزاز مشاعر السوريين، إثر رصده على الحدود السورية اللبنانية، كما ألقت قوى الأمن الداخلي في حمص الشهر الماضي القبض على زياد عاصي، الملقب بـ “أبو مقداد” المسؤول السابق عن عدد من الحواجز الأمنية في المدينة خلال عهد النظام البائد.