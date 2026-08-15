الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في شرطة ‏النظام البائد

درعا-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على المقدم ‏السابق في شرطة النظام البائد، المدعو مصعب أبو ركبة.‏

وذكرت قوى الأمن الداخلي في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت، أنه ‏في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن ‏والاستقرار، ألقت ‏قوى الأمن الداخلي في درعا القبض على المدعو أبو ركبة، المقدّم ‏السابق في فرع الأمن السياسي في الرقة ‏إبان عهد النظام البائد، ‏وذلك ضمن العمليات الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في ‏قضايا الإرهاب واتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم‎.‎

وكانت المحكمة الإقليمية الجنائية في العاصمة النمساوية ‏فيينا أصدرت في تموز الماضي، حكماً يقضي بإدانة ‏الضابطين ‌‏السابقين في أجهزة أمن النظام البائد، خالد ‏الحلبي ومصعب أبو ركبة، والحكم على كل منهما ‏بالسجن لمدة ثماني سنوات، إثر ‌‏ثبوت تورطهما في ‏ارتكاب جرائم تعذيب وانتهاكات بحق معتقلين في ‏محافظة الرقة بين عامي 2011 و2013 ، إلا أن أبو ‌‏ركبة ‏غادر النمسا أثناء فترة استئناف ‏الحكم الصادر بحقه وعاد الى سوريا.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي ألقت في الرابع من الشهر الجاري ‏بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على ‌‏المدعو حسين عبد القادر الأحمد الملقب بـ “حيحو”، بتهمة الإساءة للدولة ورموزها، واستفزاز مشاعر السوريين، إثر رصده ‏على ‏الحدود السورية اللبنانية، كما ألقت قوى الأمن الداخلي في حمص ‏الشهر الماضي القبض على زياد عاصي، الملقب بـ ‌‏“أبو مقداد” ‏المسؤول السابق عن عدد من الحواجز الأمنية في ‏المدينة خلال ‏عهد النظام البائد.‏