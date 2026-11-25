القاهرة-سانا



بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في القاهرة التطورات الإقليمية.



وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكّد الوزيران ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وتنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق، وضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي الفلسطينية داخل القطاع وفي الضفة الغربية.



وحذر الوزيران من خطورة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، بما فيها توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي وإرهاب المستوطنين ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكّدَين أن هذه الإجراءات تقوّض حل الدولتين وتقتل فرص تحقيق السلام العادل والدائم.



وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكّد الوزيران أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ودعمهما الجهود الرامية إلى التوصل لحلول تعالج جميع أسباب التوتر، وتضمن أمن الدول وسيادتها واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

وشدد وزيرا الخارجية المصري والأردني على إدانة الاعتداءات على السعودية، وأكدا التضامن والوقوف معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.