أهالي طلاب الكلية الجوية في حمص يستقبلون أبناءهم في أول إجازة بعد التطوع

حمص-سانا

استقبل أهالي طلاب الكلية الجوية في حمص أبناءهم بفرح ممزوج بالفخر، مع وصولهم إلى شعبة التجنيد بحي جورة الشياح اليوم، في أول إجازة لهم بعد التحاقهم بالكلية، في محطة اعتُبرت خطوة أولى في مسار هؤلاء الشبان للدفاع عن الوطن.

وأوضح مدير مركز تجنيد حمص حسان عادل عبد الغني في تصريح لمراسل سانا، أن الطلبة حصلوا اليوم على أول إجازة لهم بعد انتهاء دورة مدتها 45 يوماً، مبيناً أن هذه الإجازة تشكل مرحلة أولى، يعقبها التحاق الطلاب مجدداً لاستكمال دورة تمتد لثلاث سنوات، وتشمل مرحلة تأسيسية ثم دروساً نظرية والتزاماً تدريبياً، مشيراً إلى أن عدد الطلاب من محافظة حمص يبلغ 30 شاباً.

بدوره، أشار الطالب الضابط المستجد عبد الباسط محمد شحيدة إلى أن هذه الإجازة تشكّل محطة خاصة بعد 45 يوماً من التدريب، ولحظة فخر ممزوجة بدموع الفرح مع لقاء الأهل بعد فترة من الانضباط والتأهيل، مؤكداً أن الأجواء داخل الكلية الجوية إيجابية، وتسودها روح الأخوّة والالتزام.

وأضاف: إن انتسابه للكلية جاء عن قناعة راسخة، انطلاقاً من إيمانه بالمؤسسة العسكرية ودورها الوطني.

وعبّر عدد من أهالي الطلاب الضباط عن اعتزازهم بانضمام أبنائهم إلى الكلية الجوية، مؤكدين أن هذا الخيار جاء بدافع تأدية الواجب بالدفاع عن الوطن والكرامة، ومتمنين أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وفي السياق ذاته، عبّرت أم تمام وهي من أهالي الطلاب عن فرحتها بعودة ابنها الوحيد لقضاء أول إجازة له، مشيرة إلى أن هذا اليوم شكّل لحظة خاصة ومليئة بالمشاعر، داعيةً أن يكون ابنها وجميع رفاقه من أفضل من يحمون الوطن ويصونون أمنه.

وفي الخامس عشر من الشهر الماضي، التحق عشرات الطلاب الضباط بالكلية الجوية بعد استكمال بياناتهم العسكرية وإجراءات قبولهم.