افتتاح روضة أطفال مجانية ضمن مشروع “حلم الطفولة” في قرية تل التوت بريف حماة

افتتحت جمعية “لنبدع معاً” اليوم، روضة أطفال مجانية ضمن مشروع “حلم الطفولة” في قرية تل التوت بريف مدينة سلمية بمحافظة حماة.

وأوضح نائب رئيس الجمعية ومسؤول المشروع بسام ياغي في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع مخصص للأطفال من عمر ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، ومن المقرر أن تستقبل الروضة 40 طفلاً، ويهدف المشروع إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم التعليمية والحسية والحركية ليكونوا قادرين على الدخول إلى المدرسة وتحقيق النجاح.

ولفت ياغي إلى أنه وبعد نجاح تجربة المشروع في مدينة سلمية والتجاوب من الأهالي، جرى نقل المشروع إلى قرية تل التوت من خلال افتتاح هذه الروضة، مشيراً إلى أنه سيتم نقل المشروع أيضاً إلى مناطق جديدة بريف سلمية ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من الأطفال.

من جانبه، أشار مشعل العكيدي المقيم في قرية تل التوت، إلى أهمية افتتاح روضة الأطفال لأنه سيتمكن من إدخال ابنه فيها، والاستفادة من خدماتها، وخاصة لجهة تقديم الدعم النفسي للطفل، وتعزيز اندماجه مع أقرانه.

بدورها، لفتت سالي وسوف إلى أنها سجلت ابنها البالغ من العمر أربع سنوات في الروضة لقناعتها بأنه يمكن أن تسهم في تحسين قدراته ومهاراته وتنمية مواهبه قبل دخوله إلى المدرسة في السنوات المقبلة، ولكون التسجيل مجانياً يسهم بتحفيف الأعباء عن الأهالي.

يذكر أن مشروع “حلم الطفولة” تأسس في مدينة سلمية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ودعم من شبكة الآغا خان للتنمية.