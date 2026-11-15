الأحد 15 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الصناعة – المؤسسة السورية للحبوب
بحث
بحث
sana-logo-mobile

دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الصناعة – المؤسسة السورية للحبوب

85285 دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الصناعة - المؤسسة السورية للحبوب

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لمشروع توريد أسطوانات طحن لصالح وزارة الصناعة والتجارة وحماية المستهلك – المؤسسة السورية للحبوب بالسرعة الكلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 150-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 15-11-2026

الشروط العامة:

التأمينات الأولية:

مبلغ قدره (1,653,750 ل.س) مليون وستمئة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمئة وخمسون ليرة سورية فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

/10%/ من قيمة العقد، تُدفع خلال /15/ يوماً لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

/0.001/ واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

/150/ يوماً تقويمياً وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

/60/ يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

مستودع المؤسسة في دمشق – مطحنة الغزلانية.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاثة مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (150 – ع – 2026) وتاريخها (15 – 11 – 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.

(يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال التأمينات الأولية في المغلف الأول).

2. المغلف الثاني: العرض الفني.

3. المغلف الثالث: العرض المالي.

(لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات).

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولاراً أمريكياً فقط لا غير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب شام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض في نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في (22 – 11 – 2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلَّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.

photo 2026 11 15 11 17 43 دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الصناعة - المؤسسة السورية للحبوب

الأشغال العامة والأونروا تبحثان تعزيز التعاون بإعادة الإعمار وتأهيل المنشآت الخدمية
ارتفاع أسعار الذهب في السوق السورية
نائب وزير الاقتصاد يبحث مع ساويرس الفرص الاستثمارية في سوريا
مؤتمر حوار القطاع الخاص يناقش بيومه الثاني تحديات الاستثمار ‏والوصول إلى الأسواق
دعوة لتقديم عروض أسعار لصالح وزارة الداخلية – مشفى الشرطة بحرستا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار