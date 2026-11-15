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الأردن: الحكم بالإعدام على ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم المسلح في ‏الكرك

photo 2026 11 15 11 52 39 الأردن: الحكم بالإعدام على ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم المسلح في ‏الكرك
مبنى محكمة أمن الدولة الأردنية-بترا

عمان-سانا

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، بإعدام ثلاثة ‏مدانين بتنفيذ هجوم مسلح استهدف مشيعين خلال جنازة داخل ‏كنيسة في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوب البلاد.‏

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن المحكمة أدانت ‏المتهمين بجرائم القتل باستخدام الأسلحة، وحيازة أسلحة وذخائر ‏بقصد تنفيذ الهجوم، والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية، والترويج ‏لأفكار جماعة إرهابية، كما جرّمت أحدهم بتقديم أموال لتمويل ‏أعمال إرهابية.‏

وأضافت الوكالة أن الحكم قابل للتمييز أمام محكمة التمييز.‏

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أعلنت في الـ 26 من تشرين ‏الأول الماضي القبض على منفذي الهجوم في الكرك، والذي وقع ‏في 23 تشرين الأول وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص ‏وإصابة ‌‏34 آخرين.‏

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