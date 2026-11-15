الأردن: الحكم بالإعدام على ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم المسلح في ‏الكرك

عمان-سانا
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، بإعدام ثلاثة مدانين بتنفيذ هجوم مسلح استهدف مشيعين خلال جنازة داخل كنيسة في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوب البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن المحكمة أدانت المتهمين بجرائم القتل باستخدام الأسلحة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد تنفيذ الهجوم، والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، كما جرّمت أحدهم بتقديم أموال لتمويل أعمال إرهابية.
وأضافت الوكالة أن الحكم قابل للتمييز أمام محكمة التمييز.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أعلنت في الـ 26 من تشرين الأول الماضي القبض على منفذي الهجوم في الكرك، والذي وقع في 23 تشرين الأول وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين.