قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة بين معرية وعابدين بريف درعا الغربي

درعا-سانا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأفاد مراسل سانا في درعا اليوم الخميس بأن القصف طال الأراضي الزراعية والأحراش الواقعة على الأطراف الغربية للمنطقة، دون ورود معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن وقوع إصابات بين المدنيين.

ويأتي هذا القصف في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية من سوريا، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف الأراضي السورية بشكل متكرر في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يفاقم من معاناة الأهالي ويهدد أمن واستقرار المنطقة.