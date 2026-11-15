جنوب إفريقيا.. حفرية تكشف نوعاً جديداً من الديناصورات سريعة النمو

كيب تاون-سانا

اكتشف باحثون من جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا نوعاً جديداً من الديناصورات عاش قبل أكثر من 200 مليون عام، وأطلقوا عليه اسم «نيانا رويوالينسيس» (Nyanasaurus royallensis)، وقدّروا وزنه بنحو 400 كيلوغرام، رغم أنه لم يكن قد بلغ مرحلة النضج، في اكتشاف يوفر معلومات جديدة عن تطور الديناصورات طويلة العنق وانتشارها خلال العصر الترياسي المتأخر.

وذكر موقع «فيز دوت أورغ» العلمي أول أمس، نقلاً عن دراسة نُشرت في مجلة «Royal Society Open Science» في 11 تشرين الثاني الجاري، أن تحديد النوع الجديد استند إلى جمجمة شبه مكتملة ومجموعة من العظام المتحجرة عُثر عليها في جنوب إفريقيا، وأتاحت هذه البقايا للباحثين دراسة خصائصه التشريحية وتحديد موقعه ضمن شجرة التطور الديناصورية.

وينتمي الديناصور المكتشف إلى مجموعة «السوروبودومورف»، التي تضم أسلاف الديناصورات العملاقة طويلة العنق، ومنها البراكيوصور والدبلودوكس اللذان ظهرا في مراحل لاحقة.

وتكتسب الحفرية أهمية خاصة بسبب ندرة بقايا هذه المجموعة التي تعود إلى العصر الترياسي المتأخر، ولا سيما الجماجم المتحجرة التي تساعد العلماء على فهم الاختلافات التشريحية بين الأنواع المبكرة وتتبع مسارات تطورها.

ولإعادة بناء الجمجمة ودراسة تفاصيلها، استخدم الباحثون تقنيات متقدمة للأشعة السينية، أتاحت إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لها، ثم قارنوا خصائصها التشريحية بخصائص أنواع أخرى من السوروبودومورف لتحديد موقعها ضمن شجرة التطور.

كما فحص الفريق شرائح دقيقة من عظام الأطراف تحت المجهر، للكشف عن مؤشرات النمو وتقدير عمر الديناصور عند نفوقه، وأظهرت النتائج أنه كان لا يزال في مرحلة نمو سريع، رغم حجمه الكبير، ويُرجح أن عمره لم يتجاوز بضع سنوات.

وقدّر الباحثون كتلته بنحو 400 كيلوغرام، استناداً إلى قياسات محيط عظم الفخذ ومقارنتها بمنحنيات النمو لدى ديناصورات مشابهة، مشيرين إلى أن حجمه كان مرشحاً للزيادة مع استمرار نموه.

وبحسب الدراسة، تشير نماذج النمو إلى أن الأفراد البالغة من هذا النوع ربما كانت تصل أوزانها إلى عدة أطنان، ما يقدم أدلة على امتلاك بعض الديناصورات المبكرة معدلات نمو سريعة منذ المراحل الأولى لتطور مجموعة السوروبودومورف.

ولا يقتصر الاكتشاف على التعرف على نوع جديد، إذ توفر الخصائص التشريحية للجمجمة بيانات يمكن أن تساعد الدراسات المستقبلية في فهم العلاقات التطورية بين هذه الحيوانات، كما تشير النتائج إلى صلات جغرافية محتملة بين الديناصورات التي عاشت في جنوب إفريقيا وتلك التي عاشت في أمريكا الشمالية.