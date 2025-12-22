بريد مدينة الباب بريف حلب يبدأ صرف رواتب العاملين في التربية

حلب-سانا

بدأ مركز بريد مدينة الباب بريف حلب اليوم صرف رواتب العاملين في مديرية التربية ممن هم على رأس عملهم والمثبتين سابقاً، وذلك بعد إعادة افتتاح المركز مؤخراً، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية وضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.

وجرى تنظيم عملية الصرف لتشمل أيام العطلة والدوام الرسمي، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتسهيل الإجراءات على المستفيدين.

وأوضح رئيس مركز بريد الباب أحمد همام الشهابي في تصريح لمراسلة سانا، أن المركز فعّل عدداً من الخدمات البريدية، من بينها صرف رواتب وزارة التربية للعاملين، مشيراً إلى أن باقي الخدمات ستُطلق تباعاً خلال الأيام المقبلة، ومنها خدمة “شام كاش” وخدمة الحوالات المالية.

من جانبه، عبّر المدرس يحيى الحمادة عن ارتياحه لهذه الخطوة، مؤكداً أن عملية استلام الرواتب كانت سهلة وميسّرة، وأن إعادة افتتاح المركز أسهمت في تخفيف عناء السفر والتكاليف التي كان يتحملها المعلمون للوصول إلى مراكز الصرف في المدن الأخرى.

ويأتي افتتاح مركز بريد الباب واستئناف خدماته ضمن خطة أوسع لتوسعة شبكة البريد في محافظة حلب، حيث أعلنت إدارة البريد سابقاً عن خطط لافتتاح مراكز جديدة في عدة مناطق، بهدف الوصول إلى 25 مكتباً قبل نهاية العام الجاري.