تحويل مخلفات الأبنية المدمرة إلى موارد في وحدة إعادة تدوير الأنقاض بداريا

ريف دمشق-سانا
تسهم وحدة إعادة تدوير الأنقاض في مدينة داريا بريف دمشق في تحويل مخلفات الأبنية المدمرة إلى موارد قابلة للاستخدام في إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، عبر إنتاج مواد متنوعة بعد استكمال تجهيزها بخطوط الإنتاج وتوريد المعدات اللازمة.
واستقبلت الوحدة حتى اليوم نحو 27 ألف متر مكعب من الأنقاض النظيفة القابلة لإعادة التدوير، فيما تعمل على تحويل الركام بعد تكسيره وفرزه ومعالجته إلى منتجات للبناء، تشمل البلوك الإسمنتي وأحجار الإنترلوك وبلاطات الأرصفة، إضافة إلى المنصفات الطرقية، بما يتيح الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع خدمية وتحسين الواقع العمراني في المدينة.
خطوط إنتاج متعددة وطاقة إنتاجية متنامية
أوضح مدير وحدة تدوير الأنقاض في داريا المهندس محمد قنديل في تصريح لمراسل سانا، أن آليات الموقع سجلت معدلات إنتاج مرتفعة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للكسارة نحو 40 متراً مكعباً في الساعة، فيما وصلت طاقة الفرازة إلى 10 أمتار مكعبة في الساعة لفرز وتجهيز الإحضارات البيتونية.
وبيّن قنديل، أن الوحدة انتقلت بعد الانتهاء من أعمال تكسير الأنقاض وفرزها إلى مرحلة الإنتاج الفعلي لمواد البناء عقب توريد مجموعة من الآلات والمعدات التي تشكل خطوط الإنتاج الرئيسية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية تختلف بحسب نوع المنتج، حيث تبلغ طاقة خط إنتاج البلوك الإسمنتي 100 بلوكة في الساعة.
وأضاف، أن خط إنتاج الإنترلوك ينتج 16 قطعة في دورة الكبس الواحدة، بما يعادل نحو نصف متر مربع، في حين تصل الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج رديف الإنترلوك إلى 20 متراً طولياً في الساعة.
وأشار قنديل إلى أنه جرى مؤخراً توريد جبالة خرسانة آلية متحركة تبلغ طاقتها الإنتاجية مترين مكعبين من الخرسانة الجاهزة في الدفعة الواحدة وتُستخدم حالياً في صب قوالب النيوجيرسي الطرقية، بمعدل إنتاج يصل إلى نحو 7 قوالب يومياً، بهدف استخدامها في تنظيم حركة المرور وتعزيز السلامة الطرقية.
وفي إطار الاستفادة من مختلف مخرجات عملية التدوير، لفت قنديل إلى توريد 12 ألف متر مكعب من الأنقاض الخشنة الناتجة عن أعمال الكسارة، والتي لا تدخل في الصناعات البيتونية، لصالح المجلس المحلي في داريا لاستخدامها في عدد من المشاريع الحيوية، تشمل ردم الأنفاق المكتشفة وتأمين محيطها هندسياً، وردم وإصلاح شبكات الصرف الصحي والكهرباء المتضررة، إضافة إلى إصلاح الطرقات الزراعية وتسهيل حركة الأهالي والمزارعين.
وأكد أن المؤشرات الإنتاجية والميدانية تعكس إمكانية تحويل الأنقاض من عائق عمراني إلى قيمة مضافة وحل بيئي واقتصادي مستدام، من خلال مواصلة تحويلها إلى منتجات تسهم في تنفيذ المشاريع الخدمية وتحسين الظروف المعيشية للأهالي في داريا ومحيطها.
خطة للاستفادة من المنتجات في تأهيل المرافق العامة
من جهته بيّن عضو المكتب التنفيذي في مجلس داريا المحلي خالد خشيني في تصريح مماثل، أن منتجات وحدة إعادة تدوير الأنقاض، ولا سيما أحجار الإنترلوك وبلاطات الأرصفة ستشكل رافداً مهماً للمشاريع الخدمية التي ينفذها المجلس من خلال استخدامها في تأهيل الأرصفة والممرات أمام المدارس والمساجد والمرافق العامة.
ولفت خشيني إلى أن المجلس المحلي أعد خطة للاستفادة من هذه المنتجات، ورفع تقريراً إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لاستخدام أكبر كمية ممكنة من أحجار الإنترلوك وبلاطات الأرصفة، بما يدعم تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة المجلس.
من معالجة الركام إلى دعم التعافي وإعادة التأهيل
كما أكد أن أهمية المشروع لا تقتصر على التخلص من كميات كبيرة من الأنقاض، بل تتعداها إلى إعادة تدويرها وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام، مثل الرمل والبحص والبلوك والإنترلوك وبلاطات الأرصفة، موضحاً أن ذلك ينعكس إيجاباً على حياة الأهالي من خلال تحسين الواقع الخدمي، وتوفير ممرات آمنة ونظيفة بدلاً من الطرقات الترابية المليئة بالحصى والحجارة.
وكانت وحدة إعادة تدوير الأنقاض في داريا افتُتحت في الرابع من تشرين الثاني الجاري، ضمن مشروع إزالة وإدارة الأنقاض في مدن دوما وداريا والزبداني، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ الدفاع المدني السوري، بهدف معالجة مخلفات الأبنية المدمرة، والاستفادة منها في توفير مواد تدخل في أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية.