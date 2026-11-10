تحويل مخلفات الأبنية المدمرة إلى موارد في وحدة إعادة تدوير الأنقاض بداريا

ريف دمشق-سانا‏

تسهم وحدة إعادة تدوير الأنقاض في مدينة داريا بريف دمشق في تحويل مخلفات الأبنية المدمرة إلى موارد ‏قابلة للاستخدام في إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، عبر إنتاج مواد متنوعة بعد استكمال تجهيزها ‏بخطوط الإنتاج وتوريد المعدات اللازمة.‏

واستقبلت الوحدة حتى اليوم نحو 27 ألف متر مكعب من الأنقاض النظيفة القابلة لإعادة التدوير، فيما تعمل ‏على تحويل الركام بعد تكسيره وفرزه ومعالجته إلى منتجات للبناء، تشمل البلوك الإسمنتي وأحجار ‏الإنترلوك وبلاطات الأرصفة، إضافة إلى المنصفات الطرقية، بما يتيح الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع ‏خدمية وتحسين الواقع العمراني في المدينة.‏

خطوط إنتاج متعددة وطاقة إنتاجية متنامية

أوضح مدير وحدة تدوير الأنقاض في داريا المهندس محمد قنديل في تصريح لمراسل سانا، أن آليات ‏الموقع سجلت معدلات إنتاج مرتفعة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للكسارة نحو 40 متراً مكعباً في الساعة، ‏فيما وصلت طاقة الفرازة إلى 10 أمتار مكعبة في الساعة لفرز وتجهيز الإحضارات البيتونية.‏

وبيّن قنديل، أن الوحدة انتقلت بعد الانتهاء من أعمال تكسير الأنقاض وفرزها إلى مرحلة الإنتاج الفعلي ‏لمواد البناء عقب توريد مجموعة من الآلات والمعدات التي تشكل خطوط الإنتاج الرئيسية، بدعم من مركز ‏الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية تختلف بحسب نوع المنتج، حيث ‏تبلغ طاقة خط إنتاج البلوك الإسمنتي 100 بلوكة في الساعة.‏

وأضاف، أن خط إنتاج الإنترلوك ينتج 16 قطعة في دورة الكبس الواحدة، بما يعادل نحو نصف متر مربع، ‏في حين تصل الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج رديف الإنترلوك إلى 20 متراً طولياً في الساعة.‏

وأشار قنديل إلى أنه جرى مؤخراً توريد جبالة خرسانة آلية متحركة تبلغ طاقتها الإنتاجية مترين مكعبين ‏من الخرسانة الجاهزة في الدفعة الواحدة وتُستخدم حالياً في صب قوالب النيوجيرسي الطرقية، بمعدل إنتاج ‏يصل إلى نحو 7 قوالب يومياً، بهدف استخدامها في تنظيم حركة المرور وتعزيز السلامة الطرقية.‏

وفي إطار الاستفادة من مختلف مخرجات عملية التدوير، لفت قنديل إلى توريد 12 ألف متر مكعب من ‏الأنقاض الخشنة الناتجة عن أعمال الكسارة، والتي لا تدخل في الصناعات البيتونية، لصالح المجلس ‏المحلي في داريا لاستخدامها في عدد من المشاريع الحيوية، تشمل ردم الأنفاق المكتشفة وتأمين محيطها ‏هندسياً، وردم وإصلاح شبكات الصرف الصحي والكهرباء المتضررة، إضافة إلى إصلاح الطرقات ‏الزراعية وتسهيل حركة الأهالي والمزارعين.‏

وأكد أن المؤشرات الإنتاجية والميدانية تعكس إمكانية تحويل الأنقاض من عائق عمراني إلى قيمة مضافة ‏وحل بيئي واقتصادي مستدام، من خلال مواصلة تحويلها إلى منتجات تسهم في تنفيذ المشاريع الخدمية ‏وتحسين الظروف المعيشية للأهالي في داريا ومحيطها.‏

خطة للاستفادة من المنتجات في تأهيل المرافق العامة

من جهته بيّن عضو المكتب التنفيذي في مجلس داريا المحلي خالد خشيني في تصريح مماثل، أن منتجات ‏وحدة إعادة تدوير الأنقاض، ولا سيما أحجار الإنترلوك وبلاطات الأرصفة ستشكل رافداً مهماً للمشاريع ‏الخدمية التي ينفذها المجلس من خلال استخدامها في تأهيل الأرصفة والممرات أمام المدارس والمساجد ‏والمرافق العامة.‏

ولفت خشيني إلى أن المجلس المحلي أعد خطة للاستفادة من هذه المنتجات، ورفع تقريراً إلى مركز الملك ‏سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لاستخدام أكبر كمية ممكنة من أحجار الإنترلوك وبلاطات الأرصفة، بما ‏يدعم تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة المجلس.‏

من معالجة الركام إلى دعم التعافي وإعادة التأهيل

كما أكد أن أهمية المشروع لا تقتصر على التخلص من كميات كبيرة من الأنقاض، بل تتعداها إلى إعادة ‏تدويرها وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام، مثل الرمل والبحص والبلوك والإنترلوك وبلاطات الأرصفة، ‏موضحاً أن ذلك ينعكس إيجاباً على حياة الأهالي من خلال تحسين الواقع الخدمي، وتوفير ممرات آمنة ‏ونظيفة بدلاً من الطرقات الترابية المليئة بالحصى والحجارة.‏

وكانت وحدة إعادة تدوير الأنقاض في داريا افتُتحت في الرابع من تشرين الثاني الجاري، ضمن مشروع ‏إزالة وإدارة الأنقاض في مدن دوما وداريا والزبداني، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ‏الإنسانية وتنفيذ الدفاع المدني السوري، بهدف معالجة مخلفات الأبنية المدمرة، والاستفادة منها في توفير مواد ‏تدخل في أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية.‏