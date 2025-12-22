جلسة حوارية في حمص تبحث دور الصحافة بتعزيز التماسك المجتمعي ومكافحة الأخبار المضللة

01 1 24 جلسة حوارية في حمص تبحث دور الصحافة بتعزيز التماسك المجتمعي ومكافحة الأخبار المضللة

حمص-سانا

نظم اتحاد الصحفيين السوريين، بمناسبة ذكرى التحرير، جلسة حوارية بعنوان “دور الصحافة في تعزيز التماسك المجتمعي”، في مقر مديرية الشؤون السياسية بمدينة حمص، ركزت على أهمية تطوير الخطاب الإعلامي المسؤول ومكافحة الأخبار المضللة، بما يسهم في دعم السلم الأهلي، وترسيخ الثقة المجتمعية.

01 3 26 جلسة حوارية في حمص تبحث دور الصحافة بتعزيز التماسك المجتمعي ومكافحة الأخبار المضللة

وأوضح رئيس فرع اتحاد الصحفيين بحمص حسان قدور في تصريح لمراسل سانا، أن النقاشات تناولت الحاجة إلى إيجاد مساحات آمنة على الإنترنت للحصول على الأخبار، وضرورة وجود جهات متخصصة للتحقق من المعلومات، إضافة إلى ضبط المصطلحات الإعلامية وتجنب العبارات المثيرة للجدل، مع إطلاق دورات تدريبية للصحفيين حول السلم الأهلي، وتنظيم ورشات توعوية للمواطنين.

من جانبه، أشار مدير مديرية الإعلام في حمص، محمد الناصر، إلى أن الجلسة ركزت على كيفية تناول الخطاب الحكومي لمسألة التماسك المجتمعي، ودور وسائل الإعلام الرسمية في تعزيز الثقة عبر التنسيق مع المؤسسات الحكومية، وإيصال المعلومات الدقيقة.

01 2 30 جلسة حوارية في حمص تبحث دور الصحافة بتعزيز التماسك المجتمعي ومكافحة الأخبار المضللة

كما تناول الباحث السياسي والقانوني عمر إدلبي آليات التثبت من الأخبار، وسبل الحد من ضرر الشائعات والأخبار المضللة، مؤكداً أهمية الاعتماد على صحافة الحلول في مواجهة خطاب الكراهية والاستقطاب الطائفي على منصات التواصل الاجتماعي.

بدورها، أوضحت الصحفية نور طيبة أن الجلسة تضمنت شروحات حول طرق الحصول على المعلومات والمصادر الموثوقة، مع التشديد على أهمية تكرار مثل هذه الورشات بشكل دوري.

وتأتي هذه الفعالية ضمن نشاطات اتحاد الصحفيين السوريين الهادفة إلى تعزيز الدور المهني للإعلام في دعم السلم الأهلي، وترسيخ التماسك المجتمعي، وخاصة في ظل التحديات المرتبطة بانتشار الأخبار المضللة وخطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المتحدّث باسم لجنة الانتخابات: اليوم تصدر لوائح الأسماء الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة
تخريج دورة من قوات الشرطة في دمشق تضم ألف عنصر
الوزير الشيباني يبحث مع سفير الصين في دمشق تعزيز التعاون الثنائي
مواطنون سوريون: غارات الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادتنا ولن تثنينا عن بناء وطننا الحر
فرع مكافحة المخدرات بحمص يقبض على شخص بحوزته 77 ألف حبة كبتاغون- فيديو
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك