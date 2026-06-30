إخماد حريق اندلع في قبو مبنى في دوما بريف دمشق دون وقوع إصابات

IMG 20260630 WA0038 إخماد حريق اندلع في قبو مبنى في دوما بريف دمشق دون وقوع إصابات

ريف دمشق-سانا

أخمدت فرق إطفاء الدفاع المدني حريقاً اندلع اليوم الثلاثاء في قبو أحد الأبنية بمدينة دوما في ريف دمشق، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني السوري في دوما بسام حمد في تصريح لـسانا، أن فرق الإطفاء تلقت اليوم بلاغاً عن اندلاع حريق في مدينة دوما، فتوجهت مباشرة إلى الموقع.

IMG 20260630 WA0039 إخماد حريق اندلع في قبو مبنى في دوما بريف دمشق دون وقوع إصابات

وبيّن حمد أن الحريق كان في قبو مبنى على الهيكل يعود للبلدية، حيث تمكنت الفرق من السيطرة عليه وإخماده بالكامل، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات.

وأشار إلى أن كثافة الدخان الناجمة عن الحريق أدت إلى سعال وصعوبة بالاستنشاق لبعض المدنيين الموجودين في المنطقة، ما استدعى سرعة التعامل مع الحريق وإخماده دون امتداد آثاره.

وتواصل فرق الدفاع المدني في مختلف المناطق الاستجابة للبلاغات المتعلقة بالحرائق والحوادث، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والحد من الأضرار الناجمة عنها.

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