وزارة الخارجية والمغتربين: تسهيلات جديدة لتيسير معاملات المغتربين السوريين في الخارج

دمشق-سانا

أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد يعقوب العمر، أن الوزارة بدأت بتوجيه من الوزير أسعد حسن الشيباني تصديق صور جوازات السفر السورية دون أي رسوم، وذلك بعد التحقق من صحتها، بهدف دعم المغتربين وتسهيل معاملاتهم الرسمية في الدول التي يقيمون فيها.

وأوضح العمر في تصريح لـ سانا أن عدداً من الدول العربية والأجنبية يطلب صوراً مصدّقة عن الجواز السوري الجديد، إما لاعتماد التصديق كوثيقة تؤكد صحة الجواز نتيجة تسجيل حالات تزوير سابقاً، أو بسبب غياب أختام الدخول عن الجوازات الصادرة داخل سوريا عبر ذوي المواطنين.

وأشار العمر إلى أن الوزارة مستمرة بتقديم سلسلة من التسهيلات للمواطنين المغتربين عبر إلغاء عدد من الرسوم، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشمل تسهيل عودة الأطفال المولودين في الخارج؛ حيث يكفي تقديم شهادة الميلاد الأصلية إلى البعثة القنصلية للحصول على تذكرة مرور للأطفال غير المسجلين رسمياً في سجلات الأحوال المدنية، ما يسهّل عودة العائلات إلى سوريا.

وفي السياق ذاته، أكد العمر استمرار تصديق جميع الوثائق والشهادات الدراسية للطلاب السوريين في الخارج مجاناً عبر البعثات القنصلية، لتبسيط إجراءاتهم الرسمية.

وذكر العمر أن وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت بتاريخ 26/8/2025 قراراً يقضي بتمديد جوازات سفر الطلاب السوريين ومن في حكمهم لمدة سنة واحدة مجاناً، وذلك لتسهيل استمرارهم في الدراسة في الخارج، وخصوصاً في الدول التي تشترط وجود جواز سفر ساري المفعول للتسجيل في الجامعات والمدارس.

كما أشار مدير الإدارة القنصلية إلى أن الوزارة ألغت في وقت سابق رسم الـ 50 دولاراً على تذكرة المرور، حيث توفر البعثات السورية حالياً تذاكر مرور مجانية لتسهيل وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين إلى البلاد.

وأوضح العمر أن الوزارة ألغت الرسوم السابقة للتسجيل القنصلي التي كانت تبلغ 50 دولاراً، مشيراً إلى أنها أبلغت البعثات القنصلية بهذا القرار لتقديم هذه الخدمة للمغتربين السوريين مجاناً.

وأكد العمر في ختام حديثه استمرار البعثات الدبلوماسية بمتابعة أحوال السوريين في الخارج وتقديم الدعم القنصلي الكامل والتسهيلات اللازمة لعودتهم الطوعية الآمنة إلى الوطن، مشدداً على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الوزارة بخدمة المواطنين في الخارج وتسهيل كل معاملاتهم.