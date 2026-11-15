المصطفى يبحث مع السفير الإسباني الفرص المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية

دمشق-سانا



التقى مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى، سفير مملكة إسبانيا في سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا بينيا، حيث جرى تقييم مسار العلاقات الثنائية، وبحث المجالات والفرص المشتركة لتطويرها في عدد من القطاعات الاستراتيجية.



كما تناول اللقاء تنسيق المواقف إزاء القضايا السياسية في المنطقة، وتعزيز التشاور والتعاون بين الجانبين.



ويأتي هذا اللقاء في سياق تحولات بارزة شهدتها العلاقات السورية الإسبانية، ونشاط دبلوماسي متزايد عقب التحرير، اتسم بالانتقال من مرحلة التركيز على الدعم الإنساني إلى توسيع الشراكات السياسية والتنموية بين البلدين.