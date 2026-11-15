الأحد 15 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: المصطفى يبحث مع السفير الإسباني الفرص المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

المصطفى يبحث مع السفير الإسباني الفرص المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية

photo 2026 11 15 16 43 42 المصطفى يبحث مع السفير الإسباني الفرص المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية
من لقاء حمزة المصطفى مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية السورية مع أنطونيو غونزاليس سابالا بينيا سفير مملكة إسبانيا-دمشق-15-11-2026-سانا

دمشق-سانا
 
التقى مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى، سفير مملكة إسبانيا في سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا بينيا، حيث جرى تقييم مسار العلاقات الثنائية، وبحث المجالات والفرص المشتركة لتطويرها في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
 
كما تناول اللقاء تنسيق المواقف إزاء القضايا السياسية في المنطقة، وتعزيز التشاور والتعاون بين الجانبين.
 
ويأتي هذا اللقاء في سياق تحولات بارزة شهدتها العلاقات السورية الإسبانية، ونشاط دبلوماسي متزايد عقب التحرير، اتسم بالانتقال من مرحلة التركيز على الدعم الإنساني إلى توسيع الشراكات السياسية والتنموية بين البلدين.

رئيس هيئة الأركان العامة يبحث في عمان مع نظيره الأردني تطوير العلاقات الثنائية
الاتحاد العام لنقابات العمال يشارك في افتتاح أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
وفد من الداخلية السورية يشارك في ورشة دولية حول التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية بروما
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري- الأوزبكي
الكويت تدين استكمال الاحتلال الإسرائيلي العمل بما يسمى «خط سوفا ‌‏53»‏ في القنيطرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار