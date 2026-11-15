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مديرية الزراعة برأس العين تنفذ حملة لإتلاف المزروعات المروية بالمياه الملوثة

حمايةً للمواطنين.. مديرية الزراعة برأس العين تنفذ حملة لإتلاف المزروعات المروية بالمياه الملوثة.

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