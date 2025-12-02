حماة.. القبض على مجموعة متورطة بتجارة المخدرات

حماة-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حماة، القبض على مجموعة متورّطة في الاتجار وترويج المواد المخدّرة ضمن عدد من أحياء المدينة، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة وذخائر.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم، أن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حماة، وخلال عملية أمنية دقيقة، تمكّن من إلقاء القبض على مجموعة متورّطة في الاتجار وترويج المواد المخدّرة ضمن عدد من أحياء المدينة، وتضم المدعوّين (م.م) و(ي.خ) و(ح.م)، وذلك بعد إجراءات المتابعة والتحرّي.

ووفق منشور الوزارة، جرى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة، شملت نحو 159 ألف حبة كبتاغون، ونصف كيلوغرام من مادة الحشيش، إضافة إلى 900 حبة دوائية خاضعة للرقابة، كما جرى العثور على سلاح حربي وذخائر وقنابل بحوزة الموقوفين، وصودرت جميع المضبوطات وفق الأصول القانونية النافذة.

وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات الجهود، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمواد المخدّرة، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره، وفي هذا الإطار ضبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني، أمس 324 كفاً من الحشيش المخدِّر و200 ألف حبة كبتاغون وصادرها أصولاً.