إصابة31 شخصاً جراء انقلاب سيارة تقل عمالاً على اوتوستراد درعا – دمشق

درعا-سانا

أُصيب 31 شخصاً بجروح متفاوتة اليوم الأحد، جراء انقلاب سيارة كانت تقلّ عدداً من العمال قرب جسر خبب على أوتوستراد دمشق – درعا.

وأوضح مدير الصحة في درعا خالد العميان، في تصريح لـ سانا، أن مشفى الصنمين استقبل 31 مصاباً، بينهم حالة واحدة بحاجة إلى العناية المشددة، ويجري التواصل لتأمين سرير لها في أحد مشافي درعا أو دمشق.

وأضاف العميان أن بقية الإصابات متوسطة، وتتضمن كسوراً عظمية، لافتاً إلى أن الكوادر الطبية تقدم للمصابين الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، استجابت يوم أمس السبت 24 تشرين الأول لـ 17 حادث سير في عموم سوريا، أسفرت عن إصابة 23 مدنياً جرى إسعافهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم.