القبض على أشخاص يمتهنون أعمال بيع وتهريب التحف والنقود الأثرية في ريف دمشق

دمشق-سانا

تمكّن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق من إلقاء القبض على عدة أشخاص يمتهنون أعمال بيع وتهريب التحف والنقود الأثرية والمعدنية الثمينة، وذلك بعد ورود بلاغات من المواطنين.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على “تلغرام” أن المتابعة أسفرت عن توقيف عدة مجموعات مستقلة، وضبط عدد من القطع النقدية الذهبية الأثرية، وتماثيل معدنية وحجرية، إضافةً إلى قطعتين ذهبيتين على هيئة تمثال، واعترف الموقوفون بارتكاب أعمال تهريب وتنقيب غير قانوني عن الآثار.

وأوضحت الوزارة أن جميع المتورطين أحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، فيما يواصل قسم البحث الجنائي متابعة هذه الممارسات لما تشكله من جرائم يعاقب عليها القانون، حفاظاً على التراث الوطني والممتلكات الأثرية.