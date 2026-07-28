وزيرا التنمية والشؤون الاجتماعية يبحثان مع محافظ السويداء واقع عاملي المحافظة

دمشق-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ومحافظ السويداء مصطفى البكور، اليوم الثلاثاء، واقع العاملين في القطاع العام بمحافظة السويداء، وسبل تعزيز التعاون المشترك لتفعيل التنمية الإدارية فيها، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام، أن الاجتماع تناول سبل الارتقاء بالموارد البشرية في الجهات العامة، والتحديات التي تواجه العاملين، إلى جانب آليات تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع التوجهات في تحديث الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت المجتمعون إلى أهمية تطبيق برامج التنمية الإدارية في السويداء، وتطوير القدرات المؤسسية وبناء الكفاءات، بما يعزز الأداء الحكومي ويحقق التنمية المستدامة محلياً، مشيرين إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، ووضع خطط تنفيذية تخدم إدارة الموارد البشرية والجهات العامة في المحافظة.

يُذكر أن وزارة التنمية الإدارية تقود جهوداً متواصلة بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة في المحافظات، لتنفيذ استراتيجيات تطوير الموارد البشرية، وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات العامة.