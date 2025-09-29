رئيس مجلس الدولة يبحث مع المحامي العام بدمشق تعزيز التنسيق القضائي

دمشق -سانا

بحث رئيس مجلس الدولة القاضي عبد الرزاق مصطفى كعدي مع المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب، آليات التنسيق بين مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك خلال لقاء عقد اليوم في القصر العدلي بدمشق.

وأكد القاضي كعدي أهمية بناء قنوات اتصال فعّالة بين المؤسسات القضائية، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

بدوره شدد القاضي خطاب على أهمية بناء جسور التعاون بين القضاء الإداري والقضاء الجزائي، والعمل المشترك لتذليل العقبات وتحقيق التكامل بين مؤسسات العدالة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي مجلس الدولة إلى تطوير العلاقات المؤسسية مع مختلف الجهات القضائية، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء القضائي وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.