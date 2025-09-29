رئيس مجلس الدولة يبحث مع المحامي العام بدمشق تعزيز التنسيق القضائي

photo 2025 09 29 20 34 04 رئيس مجلس الدولة يبحث مع المحامي العام بدمشق تعزيز التنسيق القضائي

دمشق -سانا

بحث رئيس مجلس الدولة القاضي عبد الرزاق مصطفى كعدي مع المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب، آليات التنسيق بين مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك خلال لقاء عقد اليوم في القصر العدلي بدمشق.

وأكد القاضي كعدي أهمية بناء قنوات اتصال فعّالة بين المؤسسات القضائية، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

بدوره شدد القاضي خطاب على أهمية بناء جسور التعاون بين القضاء الإداري والقضاء الجزائي، والعمل المشترك لتذليل العقبات وتحقيق التكامل بين مؤسسات العدالة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي مجلس الدولة إلى تطوير العلاقات المؤسسية مع مختلف الجهات القضائية، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء القضائي وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

اللجنة العليا انتخابات مجلس الشعب تصدر قراراً بتعيين أعضاء في اللجان في عدة محافظات
وزيرة الشؤون الاجتماعية: مذكرة التفاهم مع مجموعة الحبتور لتمكين ذوي الإعاقة في سوريا
هيئة البحوث العلمية الزراعية تنظم يوماً حقلياً في شبعا بريف دمشق
تشكيل مكتب تنفيذي جديد لمجلس محافظة درعا
قبيلتا الجبور والسادة الحياليين: لا مساومة على تراب الوطن ودعم الجيش العربي السوري لدحر الإرهاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك