قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في قرية غدير البستان بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين شابين من قرية غدير البستان، في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزلاً، وخربت محتوياته، واعتقلت شابين شقيقين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس ثلاثة شبان من قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي، أثناء رعيهم للمواشي في محيط القرية وأفرجت عنهم في وقت لاحق، فيما اعتقلت شاباً من بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

