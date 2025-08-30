وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 بينهم حالات حرجة بحادث سير في ريف حماة الغربي

photo 2025 08 29 23 44 39

حماه-سانا

توفي 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بينهم 5 بحالة حرجة، جراء تدهور سيارة فان لنقل الركاب على الطريق الرئيسي الواصل بين بلدتي بيت ياشوط ونهر البارد في ريف حماة الغربي اليوم.

وأوضح مدير الدفاع المدني في حماة محمد الشيخ قدو في تصريح لمراسلة سانا، أن الأهالي تمكنوا من انتشال الضحايا قبل وصول فرق الدفاع المدني، وقاموا بنقل عدد من المصابين إلى مشفى السقيلبية الوطني، في حين تولت فرق الدفاع المدني إسعاف أحد المصابين إلى المشفى.

ولفت الشيخ قدو إلى أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ لتفادي مثل هذه الحوادث.

وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر حريق منزل بطرطوس
وزير الإعلام: الدولة مسؤولة عن حماية جميع مواطنيها على كامل الجغرافيا السورية
وزير الداخلية: مكافحة المخدرات جزء من معركتنا لحماية حاضر سوريا ومستقبلها
سيريتل: تقنية الجيل الخامس “G‏5‏” ‏نقلة مهمة جداً في تطور تكنولوجيا ‏الاتصالات
سوريا ترحب بقرار الحكومة اليابانية رفع العقوبات عن أربعة مصارف وطنية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك