وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 بينهم حالات حرجة بحادث سير في ريف حماة الغربي

حماه-سانا

توفي 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بينهم 5 بحالة حرجة، جراء تدهور سيارة فان لنقل الركاب على الطريق الرئيسي الواصل بين بلدتي بيت ياشوط ونهر البارد في ريف حماة الغربي اليوم.

وأوضح مدير الدفاع المدني في حماة محمد الشيخ قدو في تصريح لمراسلة سانا، أن الأهالي تمكنوا من انتشال الضحايا قبل وصول فرق الدفاع المدني، وقاموا بنقل عدد من المصابين إلى مشفى السقيلبية الوطني، في حين تولت فرق الدفاع المدني إسعاف أحد المصابين إلى المشفى.

ولفت الشيخ قدو إلى أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ لتفادي مثل هذه الحوادث.