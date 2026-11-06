‏760 اعتداءً بيئياً في الضفة الغربية منذ مطلع العام

القدس المحتلة-سانا‏

وثقت سلطة جودة البيئة الفلسطينية 760 اعتداءً بيئياً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية ‏منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي، استهدفت الأراضي الزراعية والغطاء النباتي ومصادر المياه والبنية ‏التحتية، فيما يواجه قطاع غزة كارثة بيئية واسعة جراء الدمار الناجم عن العدوان الإسرائيلي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن السلطة قولها، في بيان اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في ‏الحروب والصراعات العسكرية: إن الاعتداءات شملت تجريف الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية، واقتلاع الأشجار ‏وإحراق المحاصيل، وتدمير مصادر المياه وشبكات الري والصرف الصحي، إضافة إلى إلقاء النفايات الخطرة.‏

استهداف الأراضي والمياه

وأوضحت السلطة أن الاعتداءات تضمنت 203 حالات استهدفت الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية، و178 اعتداءً ‏على الثروة الحرجية والنباتية، أسفرت عن اقتلاع آلاف الأشجار، بينها نحو 100 ألف شجرة زيتون، بخسائر قدرت بنحو ‌‏67 مليون دولار.‏

كما سجلت 185 اعتداءً مرتبطاً بالنفايات ومخلفات الهدم الخطرة، و52 اعتداءً على الأمن الغذائي والثروة الحيوانية، و37 ‏اعتداءً على مصادر المياه والآبار، إضافة إلى 35 اعتداءً على خطوط نقل المياه وشبكات الري، وخمسة اعتداءات على ‏شبكات الصرف الصحي.‏

غزة.. كارثة بيئية متفاقمة

وفي قطاع غزة، حذرت السلطة من كارثة بيئية وإنسانية جراء تراكم ما بين 61 و68 مليون طن من الأنقاض والمباني ‏المدمرة، بينها نحو أربعة ملايين طن من النفايات الخطرة، وما لا يقل عن 50 ألف طن من مادة الأسبستوس، وأكثر من ‌‏100 ألف طن من مخلفات المتفجرات والذخائر والفسفور الأبيض.‏

وأضافت أن العدوان أدى إلى تدمير 82 بالمئة من الأراضي الزراعية، و97 بالمئة من الأشجار المثمرة والزيتون، و95 ‏بالمئة من الغطاء النباتي، فضلاً عن تدمير 84 بالمئة من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ما تسبب بتسرب نحو ‌‏120 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الشوارع والأحواض المائية.‏

وأكدت السلطة أن هذه الانتهاكات تشكل، وفق توصيفها، جرائم حرب بيئية وانتهاكاً للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي ‏إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه في تقرير ‏المصير والتصرف بموارده الطبيعية والحفاظ عليها.‏

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كشفت في آب الماضي إصدار ‏سلطات الاحتلال ثمانية أوامر عسكرية جديدة لإزالة ‏النباتات البرية واقتلاع أشجار ‏الزيتون، استهدفت مساحة إجمالية بلغت نحو 316.6 دونماً، مشيرة إلى أنها وثقت اقتلاع أو ‏الاعتداء على 45195 شجرة في الضفة الغربية منذ ‏مطلع العام الجاري حتى العاشر من الشهر المذكور.‏