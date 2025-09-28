وزير الدفاع: استشهاد 31 جندياً أثناء تطهير الوطن من الألغام التي خلفها النظام البائد

IMG 8401 copy وزير الدفاع: استشهاد 31 جندياً أثناء تطهير الوطن من الألغام التي خلفها النظام البائد

دمشق سانا

أعلن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أنه استشهد واحدٌ وثلاثون جنديًا من رجال الهندسة في الجيش العربي السوري، وأُصيب ستون آخرون، بينهم اثنتا عشرة حالة بتر، خلال عمليات تطهير الوطن من الألغام والذخائر غير المفجرة التي خلفها النظام البائد.

وقال اللواء أبو قصرة في منشور عبر منصة X اليوم: يمضي رجال الجيش العربي السوري بعزيمةٍ لا تلين، وإرادة لا تنكسر في تطهير وطننا من الألغام والذخائر غير المفجرة التي خلفها النظام البائد.

وأضاف: إن فرق الهندسة في وزارة الدفاع قدمت خلال تسعة أشهر من العمل الميداني تضحيات جسيمة، تمثلت في استشهاد 31 جندياً، وإصابة 60 آخرين، بينهم 12 حالة بتر، إضافة إلى خسارة 16 آليةً أثناء تنفيذ المهام.

وتابع: “كل ذلك غير أننا لم نخسر الإصرار على الاستمرار”.

وتُشكّل الألغام تهديدًا يوميًا على حياة المواطنين، وتعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم المحررة، وتعمل فرق الهندسة في الجيش العربي السوري على تطهير هذه المناطق، رغم المخاطر العالية والتضحيات الكبيرة.

القيادة العامة في سوريا تعلن ترفيع الضباط المدرجة أسماؤهم وفق النشرة الأولى من الترفيعات
من قلب الريف السوري… منتجات الأسر تضيء جناح الزراعة في معرض دمشق الدولي
وزير النقل يبحث مع القائم بأعمال السفارة البولونية التعاون المشترك ‏للنهوض بقطاع النقل في سوريا ‏
إعادة افتتاح مقر منطقة مدينة بصرى الشام في ريف درعا
القائد الشرع يلتقي وفداً من الأدباء والشعراء السوريين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك