وزير الدفاع: استشهاد 31 جندياً أثناء تطهير الوطن من الألغام التي خلفها النظام البائد

دمشق سانا

أعلن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أنه استشهد واحدٌ وثلاثون جنديًا من رجال الهندسة في الجيش العربي السوري، وأُصيب ستون آخرون، بينهم اثنتا عشرة حالة بتر، خلال عمليات تطهير الوطن من الألغام والذخائر غير المفجرة التي خلفها النظام البائد.

وقال اللواء أبو قصرة في منشور عبر منصة X اليوم: يمضي رجال الجيش العربي السوري بعزيمةٍ لا تلين، وإرادة لا تنكسر في تطهير وطننا من الألغام والذخائر غير المفجرة التي خلفها النظام البائد.

وأضاف: إن فرق الهندسة في وزارة الدفاع قدمت خلال تسعة أشهر من العمل الميداني تضحيات جسيمة، تمثلت في استشهاد 31 جندياً، وإصابة 60 آخرين، بينهم 12 حالة بتر، إضافة إلى خسارة 16 آليةً أثناء تنفيذ المهام.

وتابع: “كل ذلك غير أننا لم نخسر الإصرار على الاستمرار”.

وتُشكّل الألغام تهديدًا يوميًا على حياة المواطنين، وتعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم المحررة، وتعمل فرق الهندسة في الجيش العربي السوري على تطهير هذه المناطق، رغم المخاطر العالية والتضحيات الكبيرة.