دراسة تكشف آليات خلوية منظمة وراء تغيرات الدماغ المرتبطة بالشيخوخة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن تطور مهم في فهم التغيرات التي تطرأ على الدماغ مع التقدم في العمر، بعد أن تمكن فريق بحثي من جامعة روكفلر الأمريكية من تطوير تقنيات جينية متقدمة، تتيح مراقبة ملايين الخلايا العصبية في وقت واحد، ورصد أنماط تفاعلها وتغير نشاطها عبر الزمن، بما يسهم في رسم صورة أدق لآليات الشيخوخة الدماغية.

وذكرت الدراسة، التي قادها الباحث جونيو كاو من جامعة روكفلر ونُشرت في مجلة “Nature Neuroscience” أول أمس، أن الأبحاث أُجريت داخل مختبر علم جينوم الخلية المفردة وديناميات السكان في الجامعة بمدينة نيويورك، باستخدام عينات من أدمغة فئران مسنة، وبالاعتماد على تقنيات جينية متقدمة مثل IRISeq وEnrichSci لدراسة الدماغ على مستوى الخلايا المفردة.

وأظهرت النتائج أن التغيرات المرتبطة بالشيخوخة في الدماغ لا تحدث بصورة عشوائية، بل تتوزع ضمن أنماط خلوية منظمة، من بينها تجمعات مرتبطة بالالتهاب داخل مناطق محددة من المادة البيضاء، إضافة إلى نشاط غير متوازن لبعض الخلايا المناعية قرب تجاويف الدماغ المملوءة بالسائل الدماغي، ما يشير إلى وجود مناطق أكثر عرضة للتدهور مع التقدم في العمر.

كما بيّنت الدراسة أن عدداً من التغيرات الجينية الدقيقة لا يظهر على مستوى الجينات التقليدية، بل في أجزاء صغيرة منها تُعرف بالإكسونات، المرتبطة بآلية “التضفير البديل”، التي تسمح بإنتاج بروتينات متعددة من الجين الواحد، وهي آلية يُعتقد أن اضطرابها يرتبط بأمراض عصبية وتنكسية مختلفة.

وأكد الباحثون أن هذه التقنيات تمثل نقلة نوعية في دراسة الشيخوخة العصبية، إذ تتيح تحليل الخلايا داخل بيئتها الطبيعية بدلاً من عزلها، ما قد يفتح المجال أمام تطوير استراتيجيات علاجية تستهدف المراحل المبكرة من التدهور العصبي والأمراض المرتبطة بالدماغ.

وتشكل هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم أعمق لآليات الأمراض العصبية، وتطوير علاجات مستقبلية أكثر دقة وفاعلية.