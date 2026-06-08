هبوط أسهم أوروبا وسط تجدد الضربات بين إسرائيل وإيران

photo 2026 06 08 12 45 38 هبوط أسهم أوروبا وسط تجدد الضربات بين إسرائيل وإيران

عواصم-سانا

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى أدنى مستوى في أسبوعين، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط جراء تجدد الضربات بين إسرائيل وإيران، وعمليات بيع عالمية حادة في أسهم الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، أن مؤشر ستوكس انخفض 0.9 بالمئة إلى 616.04 نقطة، مع تراجع جميع المؤشرات الإقليمية الرئيسية.

وكانت التراجعات واسعة النطاق، إذ انخفضت أسهم شركات الطيران التي تتأثر بشدة من زيادة أسعار الطاقة مثل لوفتهانزا وإير فرانس بنسبة تزيد على اثنين بالمئة.

ومن بين أكبر الخاسرين كانت أسهم قطاع التكنولوجيا، إذ انخفضت 2.1 بالمئة.

وقفز سهم بنك مونتي دي باسكي دي سيينا 9.5 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة إنتيزا سان باولو، أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، عن عرض مفاجئ بقيمة 30.6 مليار يورو (35 مليار دولار) نقداً وفي صورة أسهم للاستحواذ على البنك المنافس، في المقابل انخفض سهم إنتيزا 3.2 بالمئة.

وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت هجوماً استهدف عدة مدن إيرانية فجر اليوم الإثنين، وذلك بعد ساعات من قصف إيراني بعدد من الصواريخ استهدف إسرائيل.

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