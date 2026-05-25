وزير الطوارئ يدعو سكان ضفاف الفرات لاتخاذ احتياطات عاجلة مع توقع ارتفاع المنسوب

دمشق-سانا



دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، استناداً إلى المعطيات الصادرة عن دائرة الإنذار المبكر والتأهّب في الوزارة، وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات في وزارة الطاقة، والتي تشير إلى احتمال ارتفاع منسوب النهر، بما قد يتجاوز مترين خلال الفترة المقبلة.



وأكد الصالح عبر منصة (‏X) اليوم الإثنين، ‏أن فرق الدفاع المدني السوري رفعت جاهزيتها الكاملة للاستجابة لأي طارئ، مشدداً على أن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن التزام الأهالي بإجراءات الوقاية يشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر المحتملة.



وحثّ الوزير السكان على الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية، أبرزها‎:‎

– الابتعاد فوراً عن مجرى النهر وحرمه‎.‎

– الإخلاء الفوري للمنازل والمحال القريبة من النهر، ولا سيما في المناطق المنخفضة‎.‎

– الانتباه الشديد للأطفال، ومنعهم من الاقتراب من المياه‎.‎

– نقل الثروة الحيوانية والآليات والمعدات الزراعية إلى مناطق آمنة ومرتفعة‎.‎

– تجنّب استخدام العبارات المائية، أو الجسور الترابية تحت أي ظرف‎.‎



وأشار الصالح إلى أن الوزارة ستواصل تزويد المواطنين بالمعلومات والتحديثات عبر نظام الإنذار المبكر والقنوات الرسمية، داعياً إلى الاعتماد على المصادر الموثوقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، ومؤكداً أن حماية المواطنين وممتلكاتهم تمثل أولوية قصوى للوزارة.



وكان الدفاع المدني السوري دعا المواطنين القاطنين ‏على ‏ضفاف نهر الفرات أو في حرمه، إلى الاستعداد لموجة فيضان وارتفاع منسوب ‏المياه عن معدله الطبيعي، وذلك بعد زيادة حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى ‌‏1500 متر مكعب في الثانية‎.‎



وأعلنت وزارة الطاقة أن كوادر المؤسسة العامة لسد الفرات فتحت ثلاث بوابات مفيض ‌‌‏في السد، نتيجة الارتفاع الكبير في الوارد المائي، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ ‌‌‏أكثر من ثلاثين عاماً، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود.

