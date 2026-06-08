تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 17200 ليرة سورية جديدة‎

دمشق-سانا
انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره المسجل أمس الأحد.
وبحسب النشرة الصادرة، اليوم الإثنين، عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17200 ليرة سورية جديدة للمبيع، و16900 ليرة للشراء.
كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14700 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14400 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4295 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.