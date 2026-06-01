محافظة السويداء: تأمين النقل والإيواء لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية من أبناء المحافظة

أعلنت محافظة السويداء اليوم الإثنين عن جملة من التسهيلات المقدمة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة، والراغبين بالتقدم إلى الامتحانات العامة، تشمل تأمين خدمات النقل وتوفير الدعم اللازم للراغبين في المبيت في مناطق ريف دمشق.

وأوضحت المحافظة في بيان نشرته على قناتها على التلغرام اليوم، أن خدمات النقل مؤمّنة لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية من أبناء المحافظة إلى مراكزهم الامتحانية، مع توفير كل الإجراءات اللوجستية والأمنية اللازمة لضمان وصولهم إلى مراكزهم في الوقت المناسب، وذلك بالتعاون مع المنظمات المعنية، بهدف ضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ويسر.

وأضافت: إنها على أتم الجاهزية لتقديم الدعم اللازم للطلاب الراغبين في المبيت في مناطق (جرمانا، صحنايا، والأشرفية)، وتأمين كل احتياجاتهم، لتوفير بيئة مريحة وآمنة تؤهلهم لأداء امتحاناتهم بنجاح، وذلك بالتعاون مع المنظمات.

وأكدت أن على الطلاب تعبئة بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص أدناه، لتتمكن المحافظة من تنظيم عملية النقل والإيواء بشكل دقيق:

forms.gle/NL4Jrx2kMT6XM7a68

وبينت أن تعبئة البيانات إلزامية، وذلك بهدف حصر الأعداد وتأمين الخدمات اللازمة، متمنية التوفيق والنجاح للجميع.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الـ 14 من أيار الماضي، قراراً يقضي بإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي ‏والثانوية العامة بجميع فروعها للعام الدراسي 2025-2026 لطلاب محافظة السويداء في محافظتي دمشق وريف دمشق، ‏وذلك حرصاً على استقرار العملية التعليمية، وضماناً لحق طلاب المحافظة في التقدم للامتحانات العامة‎.‎