انطلاق مهرجان “صنع في سوريا” في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان “صنع في سوريا” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب تحت شعار “مهرجان النصر والتحرير.. كل ما تحتاجه العائلة”، بمشاركة نحو 85 شركة وطنية، وذلك في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق.

ويقدم المهرجان حسومات حقيقية بمشاركة كبرى الشركات الصناعية؛ لتلبية احتياجات العائلات السورية من مختلف السلع والمنتجات، وهو ما يتيح للعائلات شراء ما تحتاج إليه بأسعار مخفضة ومناسبة.

“منصة لدعم المنتج الوطني”

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس أيمن المولوي أوضح في تصريح لمراسل سانا أهمية المهرجان، كونه يتزامن مع احتفالات انتصار سوريا، لافتاً إلى أن الغرفة تسعى لإقامة مهرجانات بشكل مستمر بهدف إيصال السلعة من المنتج إلى المستهلك، وكسر حلقات الوصل وتشجيع الصناعيين المشاركين على تقديم منتجاتهم بأسعار مخفضة وعروض مميزة.

بدوره رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة دمشق وريفها أنس طرابلسي أوضح، أن الغرفة تعمل على توسيع رقعة المعارض والمهرجانات لتشمل جميع المناطق ومختلف المحافظات السورية، ليستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين، إضافة إلى المشاركة في المعارض الخارجية لتشجيع التصدير، وإعادة المنتج السوري إلى مكانته التي يستحقها.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى الـ 15 من شهر كانون الأول الجاري ويستقبل زواره من الساعة 12 ظهراً حتى التاسعة مساء.

