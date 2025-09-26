قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة عين زوان بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدة عين زوان باتجاه تل أبو قبيس في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من سيارات دفع رباعي ومدرعات وآليات ثقيلة وجرافة، توغلت في بلدة عين زوان باتجاه تل أبو قبيس في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها المتكررة لسيادة الأراضي السورية، في خرق لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وللقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، حيث تنفذ بشكل متكرر اعتداءات وتوغلات برية في أرياف القنيطرة ودرعا ودمشق، بينما تطالب سوريا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.