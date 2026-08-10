وزارة الطاقة: تحسن ملحوظ بإنتاج وتغذية الكهرباء في ‏النصف ‏الأول من العام الجاري

دمشق-سانا
حققت الشركة السورية للكهرباء خلال النصف الأول من عام 2026 تقدماً ملحوظاً في الإنتاج والتغذية الكهربائية، حيث بلغ إنتاج الكهرباء نحو 10 ملايين ميغاواط، كما ارتفعت ساعات التغذية في مختلف المحافظات، من نحو 8 ساعات يومياً إلى 20 ساعة وأكثر في بعض المناطق، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة الشمسية باستطاعة 420 ميغاواط.
وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أن إجمالي الكهرباء المنتجة توزعت 60 بالمئة من الإنتاج بالغاز الطبيعي و30 بالمئة من الإنتاج بالفيول و10 بالمئة من الإنتاج بالطاقة البديلة، فيما بلغت استطاعة مشروعي الطاقة الشمسية 420 ميغا واط مع شركتي كيو بيرد الإماراتية وجونغ جين إنفستمنت الصينية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير الشبكات الكهربائية، حيث بلغ اجمالي خطوط التوتر المتوسط المنفذة والمستبدلة أكثر من 327 كيلو متراً، وأكثر من 53 كيلومتراً لخطوط توتر منخفض جديدة، إضافة الى تركيب 107 مراكز تحويل جديد واستبدال 693 مركزاً.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري تركيب واستبدال 50 ألفاً و664 عداداً، توزعت بين نحو 48 ألف عداد أحادي وأكثر 2700 عداد ثلاثي.
وكان وزير الطاقة محمد البشير أعلن مساء أمس الأحد، أن قطاع الكهرباء حقق خلال النصف الأول من عام 2026 تقدماً ملحوظاً في الإنتاج والتغذية، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل والإنجاز لتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز موثوقية الشبكة.