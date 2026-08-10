وزارة الطاقة: تحسن ملحوظ بإنتاج وتغذية الكهرباء في ‏النصف ‏الأول من العام الجاري

دمشق-سانا

حققت الشركة السورية للكهرباء خلال النصف الأول من ‏عام ‌‏2026 تقدماً ملحوظاً في الإنتاج والتغذية الكهربائية، حيث بلغ ‏إنتاج الكهرباء نحو 10 ‏ملايين ميغاواط، كما ارتفعت ساعات ‏التغذية في مختلف المحافظات، من نحو 8 ‏ساعات يومياً إلى ‌‏20 ساعة وأكثر في بعض المناطق، ‏بالتوازي مع تنفيذ ‏مشروعات جديدة للطاقة الشمسية ‏باستطاعة 420 ميغاواط‎.‎

‎ ‎

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أن إجمالي ‏الكهرباء المنتجة توزعت 60 بالمئة من الإنتاج ‏بالغاز الطبيعي ‏و30 بالمئة من الإنتاج بالفيول و10 بالمئة ‏من الإنتاج بالطاقة ‏البديلة، فيما بلغت استطاعة ‏مشروعي الطاقة الشمسية 420 ميغا ‏واط مع شركتي كيو ‏بيرد الإماراتية وجونغ جين إنفستمنت ‏الصينية‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير الشبكات الكهربائية، ‏حيث ‏بلغ اجمالي خطوط التوتر المتوسط المنفذة ‏والمستبدلة أكثر من ‌‏327 كيلو متراً، وأكثر من 53 ‏كيلومتراً لخطوط توتر منخفض ‏جديدة، إضافة الى ‏تركيب 107 مراكز تحويل جديد واستبدال ‌‏693 مركزاً‎.‎

‎ ‎

ولفتت الوزارة إلى أنه تم خلال الستة الأشهر الأولى من ‏العام ‏الجاري تركيب واستبدال 50 ألفاً و664 عداداً، ‏توزعت بين نحو 48 ألف عداد أحادي وأكثر 2700 ‏عداد ثلاثي‎.‎

‎ ‎

وكان وزير الطاقة محمد البشير أعلن مساء أمس الأحد، ‏أن ‏قطاع الكهرباء حقق خلال النصف الأول من عام ‌‏2026 تقدماً ‏ملحوظاً في الإنتاج والتغذية، وأكد أن ‏المرحلة المقبلة ستشهد ‏مزيداً من العمل والإنجاز لتطوير ‏قطاع الكهرباء وتعزيز ‏موثوقية الشبكة‎.‎