إصابة عنصري إطفاء في الدفاع المدني جراء انفجار لغم ارضي بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أصيب عنصران من فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري اليوم؛ جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء مشاركتهما في إخماد حريق اندلع في غابات منطقة نحشبا بريف اللاذقية الشرقي.

وذكرت قناة الدفاع المدني على التلغرام، أن أحد عناصر الإطفاء تعرض لإصابة خطيرة أثناء إخماد الحريق أدت إلى بتر ساقه، فيما أصيب عنصر آخر بجروح طفيفة.

وفي تغريدة له على منصة إكس حول هذا الحادث، قال وزير الطوارىء وادارة الكوارث رائد الصالح: نثمن تضحيات أبطالنا الذين يخاطرون بحياتهم لحماية أهلهم وأرضهم والغطاء النباتي.

وأضاف الوزير الصالح: نجدد التأكيد على أن مخلفات الحرب ما زالت تشكل خطراً مباشراً على فرق الاستجابة والمجتمعات، ما يستدعي تكاتفاً وطنياً ودولياً لإزالة هذا الخطر.