إصابة عنصري إطفاء في الدفاع المدني جراء انفجار لغم ارضي بريف اللاذقية

photo 2025 09 15 23 45 43 إصابة عنصري إطفاء في الدفاع المدني جراء انفجار لغم ارضي بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أصيب عنصران من فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري اليوم؛ جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء مشاركتهما في إخماد حريق اندلع في غابات منطقة نحشبا بريف اللاذقية الشرقي.

وذكرت قناة الدفاع المدني على التلغرام، أن أحد عناصر الإطفاء تعرض لإصابة خطيرة أثناء إخماد الحريق أدت إلى بتر ساقه، فيما أصيب عنصر آخر بجروح طفيفة.

وفي تغريدة له على منصة إكس حول هذا الحادث، قال وزير الطوارىء وادارة الكوارث رائد الصالح: نثمن تضحيات أبطالنا الذين يخاطرون بحياتهم لحماية أهلهم وأرضهم والغطاء النباتي.

وأضاف الوزير الصالح: نجدد التأكيد على أن مخلفات الحرب ما زالت تشكل خطراً مباشراً على فرق الاستجابة والمجتمعات، ما يستدعي تكاتفاً وطنياً ودولياً لإزالة هذا الخطر.

مجلس مدينة حمص ينهي استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك
مديرية الآثار والمتاحف بحلب تستلم 1000 قطعة أثرية
وصول 570 أسرة مهجرة من حلب وريفها جراء الهجوم الإرهابي إلى ‏محافظة الحسكة
استئناف العمل بمركز خدمة المواطن التابع للمؤسسة العامة للإسكان بالمزّة
إجلاء 280 شخصاً من محافظة السويداء بينهم رعايا 3 دول
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك