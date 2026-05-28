تحصين محطة ضخ مياه المسرب بريف دير الزور الغربي

دير الزور-سانا‏

باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال رفع سواتر ترابية في محيط محطة ضخ مياه ‏المسرب بريف دير الزور الغربي، وذلك بهدف الحدّ من وصول مياه نهر الفرات إليها عقب ارتفاع منسوبه‎.‎

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الوقائية الرامية إلى ضمان استمرارية تشغيل ‏المحطة والحفاظ على انتظام وصول المياه إلى السكان، بما يعزز من استقرار الخدمات الأساسية في المنطقة‎.‎

وأكدت أن فرق الوزارة تقوم في إطار عمل لجنة الطوارئ على نقل الحالات الإنسانية بين ضفتي الفرات بعد انقطاع ‏الجسور بسبب ارتفاع منسوب النهر، بهدف تأمين نقل المرضى والحالات الإسعافية والاحتياجات الإنسانية العاجلة، في ظل ‏الظروف الحالية التي تشهدها المحافظة‎.‎

يذكر أن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المجهّزة بسيارات إسعاف وقارب إنقاذ، إضافة إلى غطّاسين وفرق متخصصة ‏موجودة عند المعابر على ضفتي النهر وذلك لضمان الاستجابة السريعة وتأمين عبور آمن ومنظم للحالات الإنسانية‎.‎

وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالإخلاء الفوري للمنازل ‏والمحال التجارية القريبة من النهر وفي المناطق المنخفضة، وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبّارات المياه، وتجنب عبور ‏الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، وعدم السباحة في النهر خلال فترة التحذير‎.‎