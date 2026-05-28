تحصين محطة ضخ مياه المسرب بريف دير الزور الغربي

دير الزور-سانا
باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال رفع سواتر ترابية في محيط محطة ضخ مياه المسرب بريف دير الزور الغربي، وذلك بهدف الحدّ من وصول مياه نهر الفرات إليها عقب ارتفاع منسوبه.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الوقائية الرامية إلى ضمان استمرارية تشغيل المحطة والحفاظ على انتظام وصول المياه إلى السكان، بما يعزز من استقرار الخدمات الأساسية في المنطقة.
وأكدت أن فرق الوزارة تقوم في إطار عمل لجنة الطوارئ على نقل الحالات الإنسانية بين ضفتي الفرات بعد انقطاع الجسور بسبب ارتفاع منسوب النهر، بهدف تأمين نقل المرضى والحالات الإسعافية والاحتياجات الإنسانية العاجلة، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المحافظة.
يذكر أن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المجهّزة بسيارات إسعاف وقارب إنقاذ، إضافة إلى غطّاسين وفرق متخصصة موجودة عند المعابر على ضفتي النهر وذلك لضمان الاستجابة السريعة وتأمين عبور آمن ومنظم للحالات الإنسانية.
وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر وفي المناطق المنخفضة، وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبّارات المياه، وتجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، وعدم السباحة في النهر خلال فترة التحذير.