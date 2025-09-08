مهرجان “لافينيا” في كفر بطنا بريف دمشق.. فرصة للتسوق بأسعار مخفضة

ريف دمشق-سانا

انطلقت في بلدة كفر بطنا بريف دمشق اليوم، فعاليات مهرجان “لافينيا” الشهري للتسوق، بمشاركة أكثر من ثمانين شركة متنوعة، حيث يتيح المهرجان للأهالي فرصة التسوق بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق

المحلية.

وأكد المدير التنفيذي للمهرجان عمر هدايا في تصريح لمراسل سانا، حرص القائمين على المهرجان على دعوة أكبر عدد ممكن من الشركات الوطنية المتنوعة، بدءاً من المواد الغذائية مرورًا بالمنظفات والألبسة وصولًا إلى مستلزمات المدارس وغيرها، لافتاً إلى أن المهرجان يقدم تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة، إضافة إلى العديد من العروض التوفيرية والأنشطة الترفيهية، وذلك بهدف تنشيط الحياة الاقتصادية في البلدة والبلدات المجاورة.

من جانبه أوضح نائب رئيس المجلس المحلي مهند خربطلي في تصريح مماثل، أن المجلس قدم التسهيلات اللازمة لإنجاح الفعالية، من خلال منح التراخيص وتوفير الخدمات اللوجستية، وتنظيم حركة المرور بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة الزوار، مشيراً إلى أن المهرجان يشكل خطوة مهمة على طريق إعادة تنشيط الحياة الاقتصادية في البلدة، ومعرباً عن أمله بتكرار مثل هذه المبادرات التي توفر فرص تسوق مناسبة وتدعم الأهالي.

وخلال لقاءات أجرتها “سانا” مع عدد من الزوار، أكد نضال الدقر من سكان كفر بطنا، أن المهرجان يشكل فرصة لإعادة الحياة إلى البلدة بعد سنوات من التغييب والإهمال، مشيراً إلى أنه حرص على الحضور برفقة عائلته للاطلاع على المنتجات، وشراء احتياجاته والاستفادة من العروض، خصوصاً فيما يتعلق بمستلزمات المدرسة لأطفاله.

بدوره وصف أحمد درخباني من سكان سقبا، المهرجان بأنه فرصة للتسوق والفرح في آن واحد، ولا سيما مع وجود مدينة ألعاب للأطفال والأنشطة الترفيهية التي ترافق فعالياته.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.